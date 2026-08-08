Fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi, según medios internacionales

En vísperas del partido en el que el Inter Miami se enfrentará al Monterrey de México por la Leagues Cup, una triste noticia cubre a la escuadra rosada, pues el padre de Lionel Messi murió, según información revelada por medios internacionales.

Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, falleció a los 68 años durante la noche del 7 de agosto en un hospital de la ciudad de Rosario, Argentina, de donde es oriundo el exjugador del Barcelona y campeón del mundo, Lionel Messi.

El primer medio en reportar el fallecimiento de Jorge Messi fue Infobae, reporte al que siguieron otros medios internacionales, como Revista ¡Hola! y Diario AS. El hecho se produjo después de varias semanas en las que habría enfrentado un complejo estado de salud.

De hecho, en junio pasado ya se había difundido una falsa noticia sobre la muerte de Jorge, la cual posteriormente fue desmentida por la familia Messi mediante un comunicado, pero que sí sembró preocupación por la salud del representante del astro argentino. En ese momento, la familia había informado que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionaba favorablemente.



Y es que Jorge Messi no solo fue el padre del máximo exponente del fútbol mundial, sino que también destacó por ser el hombre de confianza de Lionel, al desempeñarse durante años como su representante y mánager. Su nombre estuvo ligado a las negociaciones de contratos con equipos como el FC Barcelona, el PSG y, más recientemente, el Inter Miami.

¿Quién era Jorge Messi?

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Jorge Messi fue una figura clave en la carrera de Lionel Messi, acompañando al rosarino desde sus primeros años en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys hasta su consolidación en la cima del fútbol mundial.

Jorge no solamente manejó la carrera y la agenda de su hijo, sino que también participó en las gestiones para que Lionel recibiera el tratamiento médico que necesitaba durante su infancia, proceso que contribuyó a su llegada a España cuando fichó por el FC Barcelona. Desde entonces, la historia de Messi en el fútbol mundial continuó con títulos, récords y reconocimientos.