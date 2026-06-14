Video del momento exacto del fatal choque entre dos helicópteros que dejó a famoso cantante muerto

Nuevas imágenes del accidente aéreo que conmocionó al mundo de la música y las redes sociales comenzaron a circular en internet durante las últimas horas. Se trata de un video que captó el momento exacto en que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, una tragedia que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree.

Las grabaciones, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran el instante en que las dos aeronaves se encuentran en el aire antes de impactar violentamente. Segundos después, ambos helicópteros pierden estabilidad y caen en distintos puntos de la zona donde ocurrió la emergencia, generando escenas de pánico entre los testigos que presenciaron el hecho.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo y, según informaron las autoridades, el choque se produjo exactamente a las 8:59 a. m., hora local. La información fue confirmada por Fabio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, organismo que lideró las labores de atención y rescate tras la tragedia.

Vea el video aquí:

⚠️Imágenes sensibles 😱

Publican video del momento justo en qué chocan dos Helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, causando la muerte de 6 personas entre ellas el cantante Oliver Tree. pic.twitter.com/hPe5Wi8gTy https://t.co/WxhjY0E6zI — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) June 14, 2026

Las imágenes también permiten observar parte del amplio operativo desplegado por los equipos de emergencia, quienes llegaron rápidamente al lugar luego de recibir múltiples reportes de ciudadanos que presenciaron la colisión. En los videos posteriores al accidente se puede ver una enorme columna de humo elevándose sobre la ciudad, producto del incendio que se originó tras el impacto.

Tragédia no RJ: Pelo menos 5 morrem em queda de helicópteros no Recreio; aeronaves colidiram no ar. Não há informações de sobreviventes. pic.twitter.com/TFD85OxUEs — Mateus (@RealMCarvalho) June 14, 2026

De acuerdo con los primeros reportes entregados por los organismos de socorro, los helicópteros chocaron mientras se encontraban en pleno vuelo. Tras la colisión, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos de la marca BYD, donde se desató un incendio que alcanzó varios automóviles y obligó a desplegar un amplio dispositivo para controlar las llamas.

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Las autoridades informaron que los rescatistas encontraron cinco cuerpos dentro de uno de los helicópteros involucrados en el accidente. La otra aeronave era ocupada únicamente por su piloto. Ninguna de las personas que viajaban en los aparatos sobrevivió al impacto.

Las víctimas mortales del accidente

Entre las víctimas mortales se encontraba Oliver Tree, cantante, compositor y personalidad de internet que alcanzó fama mundial gracias a éxitos musicales que se viralizaron en plataformas digitales. El artista, nacido en California como Oliver Tree Nickell, se convirtió en una figura reconocida por su particular imagen, su característico corte de cabello y una propuesta musical que mezclaba elementos del pop, la electrónica y el indie.

El cantante murió junto a otras 5 personas en el accidente. Foto: AFP y redes sociales

Junto a él también fallecieron el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido en redes sociales como "Gaspi", y el director de cine Lucas Vignale, según reportaron medios internacionales.

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La muerte de Oliver Tree ha provocado una ola de reacciones entre sus seguidores alrededor del mundo. Miles de fanáticos han compartido mensajes de despedida y homenajes en redes sociales, recordando el legado artístico del cantante, quien acumulaba millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Mientras tanto, la investigación continúa en manos de las autoridades aeronáuticas, que buscan establecer qué provocó la colisión entre ambas aeronaves. Por ahora, los videos que registraron el accidente se han convertido en una de las principales piezas de análisis para los investigadores, quienes intentan reconstruir los últimos segundos antes del choque que terminó cobrando la vida de seis personas y conmocionó a la industria del entretenimiento.