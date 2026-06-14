Murió el reconocido cantante y compositor Oliver Tree en accidente aéreo entre dos helicópteros

El mundo de la música internacional está de luto tras conocerse la muerte del cantante, compositor y creador de contenido estadounidense Oliver Tree, quien falleció este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

El artista, de 32 años, se encontraba entre las seis víctimas fatales que dejó la colisión de dos helicópteros en el sector de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona suroeste de la ciudad brasileña.

De acuerdo con reportes de medios locales e internacionales, el siniestro ocurrió durante la mañana cuando ambas aeronaves chocaron en pleno vuelo por causas que aún son materia de investigación. Las autoridades brasileñas confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Según la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, la emergencia fue reportada alrededor de las 9:00 a. m. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre las instalaciones de un concesionario y depósito de vehículos eléctricos, provocando un incendio de gran magnitud que alcanzó cerca de 20 automóviles. Las llamas generaron una extensa columna de humo negro que pudo observarse desde diferentes puntos de la ciudad.



NO ME PUTO JODAS… DICEN QUE EL YOUTUBER GASPI HA FALLECIDO EN ESTE ACCIDENTE DE HELICÓPTERO😭💔 pic.twitter.com/N83eKllVno — Guti (@gutiifcb) June 14, 2026

La segunda aeronave se precipitó a más de cien metros del lugar principal del accidente y, aunque sufrió graves daños, no se incendió. Equipos de emergencia y organismos de rescate llegaron rápidamente a la zona para atender la situación, pero al arribar confirmaron que todas las personas a bordo habían fallecido.

Famoso influencer también se encontraba entre las víctimas

Medios brasileños indicaron que cinco de las víctimas viajaban en uno de los helicópteros, mientras que la otra aeronave era ocupada únicamente por su piloto. Entre los fallecidos también se encontraría el reconocido creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido en redes sociales como 'Gaspi'.

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Las autoridades aún trabajan en la identificación oficial de todas las víctimas y en la recopilación de evidencias que permitan establecer las circunstancias exactas del accidente. La investigación quedó en manos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo especializado dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña.

Sobre el hecho se pronunció el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, quien lamentó la tragedia y aseguró que todavía es demasiado pronto para determinar qué provocó la colisión. “Fue una tragedia. Estamos teniendo un día soleado y tranquilo en Río de Janeiro. La información que tenemos indica que se trataba de dos pilotos experimentados y con una larga trayectoria”, afirmó en declaraciones a medios locales.

¿Quién era Oliver Tree?

La noticia ha generado una fuerte conmoción entre seguidores y colegas de Oliver Tree, quien durante los últimos años se consolidó como una de las figuras más particulares de la industria musical contemporánea. Nacido en California bajo el nombre de Oliver Tree Nickell, el artista ganó reconocimiento internacional gracias a su propuesta que fusionaba géneros como el pop, la electrónica y el indie, acompañados por una estética irreverente y un estilo visual inconfundible.

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Su ascenso a la fama se produjo tras la viralización de la canción “Life Goes On”, éxito que impulsó su carrera y le abrió las puertas para firmar con Atlantic Records. A partir de entonces construyó una sólida comunidad de seguidores en plataformas digitales gracias a sus videos, presentaciones y personajes cargados de humor e ironía.

Con su característico corte de cabello tipo tazón, vestuario llamativo y una personalidad que rompía con los esquemas tradicionales de la música comercial, Oliver Tree logró convertirse en un fenómeno de internet. En redes sociales acumulaba millones de seguidores, entre ellos más de dos millones en Instagram y cerca de 15 millones en TikTok.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente, miles de fanáticos alrededor del mundo han comenzado a expresar mensajes de despedida y condolencias por la inesperada muerte del artista, cuya carrera dejó una huella significativa en la cultura digital y la música alternativa de los últimos años.