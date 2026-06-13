Joven de 21 años murió tras ser lanzada sin cuerda de protección durante un salto de bungee

Una mujer falleció este sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto de bungee, según informó la Policía Militar.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 hora local (13:00 GMT) en el municipio de Limeira, en el estado brasileño de São Paulo, durante una actividad realizada en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura muy conocida en el interior de la región.

🚨URGENTE - Mulher morre após funcionários esquecerem da corda no salto de rope jump e a jogarem de 40 metros de altura, em Limeira, SP pic.twitter.com/bYbHFbxh6b — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) June 13, 2026

El sendero cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el 'bungee jump' y el 'rope jump'.

Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.



De acuerdo con el medio brasileño 'G1', la víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, y al menos seis personas resultaron detenidas; dos de ellas intentaron huir hacia una zona boscosa y fueron capturadas gracias al helicóptero de la Policía Militar.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de "¡Gente, la cuerda!", al percatarse de que la víctima cayó sin ningún tipo de amarre.

Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, cuando llegó el equipo médico, se constató su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.