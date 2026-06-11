Joven de 18 años mató a su mamá en Dosquebradas por no entregarle la clave del wifi

Acompañada por un abogado, Yuri Manuela Gaspar, de 18 años, se presentó voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Pereira y confesó el homicidio de su madre, Maryuri, ocurrido el 24 de noviembre de 2025 en una vivienda del barrio Puerto Nuevo, de Dosquebradas, Risaralda.

Durante las audiencias preliminares, la joven aceptó el cargo de homicidio agravado imputado por la Fiscalía y suscribió un preacuerdo con el ente acusador, mecanismo que le permitiría acceder a una rebaja de hasta el 50 % de la pena. De ser avalado por un juez de conocimiento, enfrentaría una condena cercana a los 200 meses de prisión, equivalentes a unos 16 años y medio.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron hacia la 1:00 de la madrugada, luego de una discusión relacionada con la clave del servicio de internet de la vivienda. La investigación señala que la madre se negó a suministrarla debido a que la joven no había cumplido con algunas responsabilidades del hogar.

El ente acusador indicó que, tras la discusión, Yuri Manuela ingresó a la habitación donde su madre descansaba y la atacó con un cuchillo. La víctima recibió cinco heridas: dos en el abdomen, una en la espalda y dos en un antebrazo. Durante la audiencia, la procesada manifestó que no recordaba con precisión las zonas donde lesionó a su madre, aunque admitió su responsabilidad en el crimen.



La Fiscalía también expuso que la joven dañó el módem de internet de la vivienda en medio del episodio. Otro hijo de la víctima intervino para detener la agresión. Aunque Maryuri recibió atención médica, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento.

El caso quedó ahora en manos de un juez de conocimiento, quien deberá decidir si aprueba el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la procesada antes de emitir la sentencia correspondiente.