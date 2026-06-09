El regreso de la ‘Casa del Dragón’ marca los estrenos de HBO Max de junio

La llegada del mes de junio trae buenas noticias para los usuarios de HBO Max con el estreno de nuevas producciones en donde lo más destacado vuelve a ser una serie, esta vez del universo de ‘Game of Thrones’.

Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen. El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Lista de estrenos de HBO Max en junio 2026

Series destacadas de junio en HBO Max



La Casa del Dragón, temporada 3 – 21 de junio

– 21 de junio Larry y la búsqueda de la infelicidad – 26 de junio

– 26 de junio Orgullo – 12 de junio

– 12 de junio El Inmortal, temporada 3 – 12 de junio

Películas que llegan este mes



El Susurro – 5 de junio

– 5 de junio La extraordinaria vida de Eleanor – 26 de junio

– 26 de junio Parto maldito – 19 de junio

– 19 de junio Sting: Araña asesina – 19 de junio

– 19 de junio My Mother’s Wedding – 5 de junio

– 5 de junio Luna Azul – 5 de junio

– 5 de junio Una buena chica – 13 de junio

– 13 de junio Alicia en el País de las Maravillas – 17 de junio

– 17 de junio Mi nombre es Doris – 17 de junio

– 17 de junio Terminator: La salvación – 17 de junio

– 17 de junio The Yellow Birds – 24 de junio

– 24 de junio El rey de marfil – 26 de junio

– 26 de junio La mitad que falta – 26 de junio

– 26 de junio La torre oscura – 3 de junio

– 3 de junio Juego de magos – 3 de junio

Documentales y docuseries



El culto de los bellos – 1 de junio

– 1 de junio Operación Amazonia – 10 de junio

– 10 de junio Amor y rabia: Munroe Bergdorf – 25 de junio

– 25 de junio Confesiones de un asesino con James Holland – 9 de junio

– 9 de junio El paraíso oculto de las chicas plus – 10 de junio

– 10 de junio Los Topuria – 5 de junio

– 5 de junio Ultras. Pasión y muerte – 19 de junio

– 19 de junio Un lugar en la mesa – 23 de junio

– 23 de junio Bang My Box: The Robin Byrd Story – 30 de junio

Novelas



Bahar, temporada 3 – 1 de junio

– 1 de junio Reyes, temporada 10 – 15 de junio

– 15 de junio Medcezir: Vidas ajenas, temporadas 2 y 3 – 15 y 29 de junio

Realities



Madres adolescentes, temporada 7 – 3 de junio

– 3 de junio Desafío de chefs en 24 horas, temporada 3 – 17 de junio

– 17 de junio Una gran familia, temporada 10 – 24 de junio

Animación y anime



Blue Lock, temporada 2 – 2 de junio

– 2 de junio Haikyu!! La batalla del basurero – 9 de junio

– 9 de junio Feride contra el mundo – 12 de junio

– 12 de junio Jujutsu Kaisen, temporada 2 – 16 de junio

Contenido infantil



Mis aventuras con Superman, temporada 3 – 14 de junio

Especiales



Mes del Orgullo en HBO Max – Durante todo junio

Deportes en vivo



EVO Las Vegas – 26, 27 y 28 de junio

Podcast

