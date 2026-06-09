El regreso de la ‘Casa del Dragón’ marca los estrenos de HBO Max de junio

La llegada del mes de junio trae buenas noticias para los usuarios de HBO Max con el estreno de nuevas producciones en donde lo más destacado vuelve a ser una serie, esta vez del universo de ‘Game of Thrones’.
Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen. El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.
Lista de estrenos de HBO Max en junio 2026
Series destacadas de junio en HBO Max
- La Casa del Dragón, temporada 3 – 21 de junio
- Larry y la búsqueda de la infelicidad – 26 de junio
- Orgullo – 12 de junio
- El Inmortal, temporada 3 – 12 de junio
Películas que llegan este mes
- El Susurro – 5 de junio
- La extraordinaria vida de Eleanor – 26 de junio
- Parto maldito – 19 de junio
- Sting: Araña asesina – 19 de junio
- My Mother’s Wedding – 5 de junio
- Luna Azul – 5 de junio
- Una buena chica – 13 de junio
- Alicia en el País de las Maravillas – 17 de junio
- Mi nombre es Doris – 17 de junio
- Terminator: La salvación – 17 de junio
- The Yellow Birds – 24 de junio
- El rey de marfil – 26 de junio
- La mitad que falta – 26 de junio
- La torre oscura – 3 de junio
- Juego de magos – 3 de junio
Documentales y docuseries
- El culto de los bellos – 1 de junio
- Operación Amazonia – 10 de junio
- Amor y rabia: Munroe Bergdorf – 25 de junio
- Confesiones de un asesino con James Holland – 9 de junio
- El paraíso oculto de las chicas plus – 10 de junio
- Los Topuria – 5 de junio
- Ultras. Pasión y muerte – 19 de junio
- Un lugar en la mesa – 23 de junio
- Bang My Box: The Robin Byrd Story – 30 de junio
Novelas
- Bahar, temporada 3 – 1 de junio
- Reyes, temporada 10 – 15 de junio
- Medcezir: Vidas ajenas, temporadas 2 y 3 – 15 y 29 de junio
Realities
- Madres adolescentes, temporada 7 – 3 de junio
- Desafío de chefs en 24 horas, temporada 3 – 17 de junio
- Una gran familia, temporada 10 – 24 de junio
Animación y anime
- Blue Lock, temporada 2 – 2 de junio
- Haikyu!! La batalla del basurero – 9 de junio
- Feride contra el mundo – 12 de junio
- Jujutsu Kaisen, temporada 2 – 16 de junio
Contenido infantil
- Mis aventuras con Superman, temporada 3 – 14 de junio
Especiales
- Mes del Orgullo en HBO Max – Durante todo junio
Deportes en vivo
- EVO Las Vegas – 26, 27 y 28 de junio
Podcast
- La Casa del Dragón Podcast, temporada 3 – 21 de junio