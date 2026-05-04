El regreso de 'Ricky y Morty' marca los estrenos de HBO Max en mayo

Con el inicio de mayo, las plataformas de streaming actualizan su catálogo y dan la bienvenida a nuevas producciones, desde series y películas que nutren las opciones de las personas. En este caso, HBO Max dio la lista oficial que llegará en este mes en donde la protagonista será ‘Rick y Morty’, una de las series más famosas de toda.
“Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, comentó Michael Ouweleen, presidente de [adult swim]. “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”.
Estrenos HBO Max: lista completa de mayo 2026
Películas (estrenos principales)
- Cumbres Borrascosas — 1 de mayo
- Terrifier 3: Payaso siniestro — 15 de mayo
- Teléfono Negro 2 — 29 de mayo
Series
- Margarita, temporada 2 — 4 de mayo
- Canción del Samurái — 9 de mayo
Docuseries
- Esclavos de la fe: Heraldos del Evangelio — 21 de mayo
Animación infantil
- Un show más: Las cintas perdidas — 11 de mayo
- La cabra que cambió el juego (GOAT) — 15 de mayo
Animación adulta
- Rick and Morty, temporada 9 — 25 de mayo
Realities
- Ed Stafford: Rituales del mundo — 4 de mayo
- Supervivencia al desnudo: Conquista mundial — 21 de mayo
Eventos en vivo
- Premios Platino 2026 — 9 de mayo
Deportes en vivo
- EVO Japón (día 2 y 3) — 1 y 2 de mayo
Películas adicionales
- Emoji: La película — 6 de mayo
- El fondo del mar — 6 de mayo
- Fase 7 — 6 de mayo
- Los paranoicos — 6 de mayo
- Alma encendida — 8 de mayo
- Roman J. Israel, Esq. — 13 de mayo
- Him: El elegido — 15 de mayo
- Fuego cruzado — 20 de mayo
- Donde las águilas se atreven — 20 de mayo
- Un amigo abominable — 20 de mayo
- Downton Abbey: El gran final — 22 de mayo
- La casa torcida — 27 de mayo
- Spinal Tap II: The End Continues — 29 de mayo
- Fuga de Pretoria — 30 de mayo
Series adicionales
- Un día de octubre — 22 de mayo
Novelas
- Medcezir: Vidas ajenas — 4 de mayo
- La niña — 11 de mayo
Documentales y docuseries
- La familia Palu: A merced de la oscuridad — 8 de mayo
- K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana — 9 de mayo
- Desde la celda: Crimen en León — 12 de mayo
- EE. UU. vs. el mundo — 12 de mayo
- Guerra de bandas — 15 de mayo
- Harry Potter: The Official Film Podcast — 19 de mayo
- Las sombras de Hollywood, temporada 2 — 23 de mayo
- Las vidas ocultas de Benjaman Kyle — 25 de mayo
- Josh Johnson: Sinfonía — 29 de mayo
- Acoustic Home, temporada 4 — 29 de mayo
Contenido infantil
- La casa de muñecas de Gabby: La película — 8 de mayo
- Lucy es el 7 — 18 de mayo
- Batwheels, temporada 4 — 25 de mayo
Animación adulta (adicional)
- Spy X Family: Código blanco — 5 de mayo
- Batman: Knightfall (parte 1) — 16 de mayo
- Blue Lock: Episodio Nagi — 19 de mayo
- Feride contra el mundo — 22 de mayo
- Solo necesitas matar — 22 de mayo
- Blue Lock, temporada 2 — 26 de mayo
Realities (adicional)
- Pesadilla en la cocina — 7 de mayo
- Kilos mortales Brasil, temporada 2 — 7 de mayo
- Hermanos a la obra: Bajo presión — 27 de mayo
- Onde Estiver Estarei — 28 de mayo
- MasterChef Brasil, temporada 13 — 29 de mayo