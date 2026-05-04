El regreso de 'Ricky y Morty' marca los estrenos de HBO Max en mayo

Con el inicio de mayo, las plataformas de streaming actualizan su catálogo y dan la bienvenida a nuevas producciones, desde series y películas que nutren las opciones de las personas. En este caso, HBO Max dio la lista oficial que llegará en este mes en donde la protagonista será ‘Rick y Morty’, una de las series más famosas de toda.

“Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, comentó Michael Ouweleen, presidente de [adult swim]. “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”.

Estrenos HBO Max: lista completa de mayo 2026

Películas (estrenos principales)



Cumbres Borrascosas — 1 de mayo

Terrifier 3: Payaso siniestro — 15 de mayo

Teléfono Negro 2 — 29 de mayo

Series



Margarita, temporada 2 — 4 de mayo

Canción del Samurái — 9 de mayo

Docuseries



Esclavos de la fe: Heraldos del Evangelio — 21 de mayo

Animación infantil



Un show más: Las cintas perdidas — 11 de mayo

La cabra que cambió el juego (GOAT) — 15 de mayo

Animación adulta



Rick and Morty, temporada 9 — 25 de mayo

Realities



Ed Stafford: Rituales del mundo — 4 de mayo

Supervivencia al desnudo: Conquista mundial — 21 de mayo

Eventos en vivo



Premios Platino 2026 — 9 de mayo

Deportes en vivo



EVO Japón (día 2 y 3) — 1 y 2 de mayo

Películas adicionales



Emoji: La película — 6 de mayo

El fondo del mar — 6 de mayo

Fase 7 — 6 de mayo

Los paranoicos — 6 de mayo

Alma encendida — 8 de mayo

Roman J. Israel, Esq. — 13 de mayo

Him: El elegido — 15 de mayo

Fuego cruzado — 20 de mayo

Donde las águilas se atreven — 20 de mayo

Un amigo abominable — 20 de mayo

Downton Abbey: El gran final — 22 de mayo

La casa torcida — 27 de mayo

Spinal Tap II: The End Continues — 29 de mayo

Fuga de Pretoria — 30 de mayo

Series adicionales



Un día de octubre — 22 de mayo

Novelas



Medcezir: Vidas ajenas — 4 de mayo

La niña — 11 de mayo

Documentales y docuseries



La familia Palu: A merced de la oscuridad — 8 de mayo

K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana — 9 de mayo

Desde la celda: Crimen en León — 12 de mayo

EE. UU. vs. el mundo — 12 de mayo

Guerra de bandas — 15 de mayo

Harry Potter: The Official Film Podcast — 19 de mayo

Las sombras de Hollywood, temporada 2 — 23 de mayo

Las vidas ocultas de Benjaman Kyle — 25 de mayo

Josh Johnson: Sinfonía — 29 de mayo

Acoustic Home, temporada 4 — 29 de mayo

Contenido infantil



La casa de muñecas de Gabby: La película — 8 de mayo

Lucy es el 7 — 18 de mayo

Batwheels, temporada 4 — 25 de mayo

Animación adulta (adicional)



Spy X Family: Código blanco — 5 de mayo

Batman: Knightfall (parte 1) — 16 de mayo

Blue Lock: Episodio Nagi — 19 de mayo

Feride contra el mundo — 22 de mayo

Solo necesitas matar — 22 de mayo

Blue Lock, temporada 2 — 26 de mayo

Realities (adicional)

