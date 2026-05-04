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Blu Radio  / Entretenimiento  / El regreso de 'Ricky y Morty' marca los estrenos de HBO Max en mayo

El regreso de 'Ricky y Morty' marca los estrenos de HBO Max en mayo

Nuevas series y películas llegan a la plataforma en este mes de mayo, en donde la protagonista será esta producción, una de las más queridas entre los usuarios.

Personaje de Rick & Morty y Max de fondo.jpg
Anuncian nueva temporada de 'Rick & Morty' //
Fotos: Max
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Con el inicio de mayo, las plataformas de streaming actualizan su catálogo y dan la bienvenida a nuevas producciones, desde series y películas que nutren las opciones de las personas. En este caso, HBO Max dio la lista oficial que llegará en este mes en donde la protagonista será ‘Rick y Morty’, una de las series más famosas de toda.

“Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, comentó Michael Ouweleen, presidente de [adult swim]. “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”.

Estrenos HBO Max: lista completa de mayo 2026

Películas (estrenos principales)

  • Cumbres Borrascosas — 1 de mayo
  • Terrifier 3: Payaso siniestro — 15 de mayo
  • Teléfono Negro 2 — 29 de mayo

Series

  • Margarita, temporada 2 — 4 de mayo
  • Canción del Samurái — 9 de mayo

Docuseries

  • Esclavos de la fe: Heraldos del Evangelio — 21 de mayo

Animación infantil

  • Un show más: Las cintas perdidas — 11 de mayo
  • La cabra que cambió el juego (GOAT) — 15 de mayo

Animación adulta

  • Rick and Morty, temporada 9 — 25 de mayo

Realities

  • Ed Stafford: Rituales del mundo — 4 de mayo
  • Supervivencia al desnudo: Conquista mundial — 21 de mayo

Eventos en vivo

  • Premios Platino 2026 — 9 de mayo

Deportes en vivo

  • EVO Japón (día 2 y 3) — 1 y 2 de mayo

Películas adicionales

  • Emoji: La película — 6 de mayo
  • El fondo del mar — 6 de mayo
  • Fase 7 — 6 de mayo
  • Los paranoicos — 6 de mayo
  • Alma encendida — 8 de mayo
  • Roman J. Israel, Esq. — 13 de mayo
  • Him: El elegido — 15 de mayo
  • Fuego cruzado — 20 de mayo
  • Donde las águilas se atreven — 20 de mayo
  • Un amigo abominable — 20 de mayo
  • Downton Abbey: El gran final — 22 de mayo
  • La casa torcida — 27 de mayo
  • Spinal Tap II: The End Continues — 29 de mayo
  • Fuga de Pretoria — 30 de mayo

Series adicionales

  • Un día de octubre — 22 de mayo

Novelas

  • Medcezir: Vidas ajenas — 4 de mayo
  • La niña — 11 de mayo

Documentales y docuseries

  • La familia Palu: A merced de la oscuridad — 8 de mayo
  • K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana — 9 de mayo
  • Desde la celda: Crimen en León — 12 de mayo
  • EE. UU. vs. el mundo — 12 de mayo
  • Guerra de bandas — 15 de mayo
  • Harry Potter: The Official Film Podcast — 19 de mayo
  • Las sombras de Hollywood, temporada 2 — 23 de mayo
  • Las vidas ocultas de Benjaman Kyle — 25 de mayo
  • Josh Johnson: Sinfonía — 29 de mayo
  • Acoustic Home, temporada 4 — 29 de mayo

Contenido infantil

  • La casa de muñecas de Gabby: La película — 8 de mayo
  • Lucy es el 7 — 18 de mayo
  • Batwheels, temporada 4 — 25 de mayo

Animación adulta (adicional)

  • Spy X Family: Código blanco — 5 de mayo
  • Batman: Knightfall (parte 1) — 16 de mayo
  • Blue Lock: Episodio Nagi — 19 de mayo
  • Feride contra el mundo — 22 de mayo
  • Solo necesitas matar — 22 de mayo
  • Blue Lock, temporada 2 — 26 de mayo

Realities (adicional)

  • Pesadilla en la cocina — 7 de mayo
  • Kilos mortales Brasil, temporada 2 — 7 de mayo
  • Hermanos a la obra: Bajo presión — 27 de mayo
  • Onde Estiver Estarei — 28 de mayo
  • MasterChef Brasil, temporada 13 — 29 de mayo
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