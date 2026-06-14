Feid, J Balvin y Ronaldinho lideran los estrenos musicales de la semana

La música volvió a tener una semana cargada de grandes lanzamientos, con artistas de distintos géneros presentando nuevos proyectos y colaboraciones que ya empiezan a llamar la atención de sus seguidores. Entre las novedades más destacadas aparecen Feid, J Balvin y Ronaldinho, quienes sorprendieron con producciones que mezclan sonidos urbanos, clásicos renovados y una apuesta internacional.

Una vez más, Feid tomó por sorpresa a sus seguidores con nueva música. A las 11:00 de la noche del 11 de junio, el artista paisa presentó un EP de cinco canciones con una propuesta más cercana al hip-hop y al rap, dejando por un momento de lado el sonido urbano que había marcado su reciente proyecto ‘Ferxxo’ y la era de ‘Green Print’.

El nuevo EP lleva por nombre ‘Moco Verde’, una referencia a un apodo que surgió en redes sociales y que sus seguidores terminaron apropiando como parte de la narrativa del artista. El proyecto incluye colaboraciones con Sfera Ebbasta, Granuja y Munic HB.

Por otro lado, desde Medellín llegó otro de los grandes estrenos de la semana: “Godzila”, la nueva apuesta de W Sound, proyecto creado por Westcol y Ovy On The Drums, con la participación de J Balvin.



La canción revive el clásico “I Like to Move It”, tema lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman, para darle una nueva identidad latina y conectarlo con las audiencias actuales.

“Godzila” representa la novena entrega de W Sound y busca unir generaciones a través de un sonido que mezcla nostalgia, cultura digital y la influencia global que hoy tiene la música urbana colombiana.

Por último, el exfutbolista brasileño Ronaldinho presentó ‘Camisa 10’, su primer álbum musical bajo su propio sello internacional.

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El proyecto reúne 60 canciones y más de una veintena de artistas de diferentes países, entre ellos Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

Ronaldinho participa con su voz en canciones como “Perfil”, junto a Luis R. Conriquez; “Vamos Celebrar”, con Pitbull; y “La Verde”, junto a Tony Aguirre. El álbum mezcla géneros como dancehall, afrobeats, pop urbano, trap y reguetón, con artistas de 18 países.

Otros estrenos musicales destacados de la semana

Mora con "CABERNET": marca el inicio de una nueva era en su carrera, una propuesta que mantiene la esencia urbana que lo ha caracterizado, pero con nuevos matices en su sonido y una evolución en la manera de construir historias y atmósferas.

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Mon Laferte con ‘Femme Fatale Vol. 2’: su décimo álbum de estudio, una continuación de su proyecto ‘Femme Fatale’. El disco cuenta con 20 canciones y explora sonidos como blues, folk, punk y alt-rock.

Roger Taylor con ‘Violence Insane In A Beautiful World’: el legendario músico de Queen anunció su nuevo trabajo como solista, acompañado del sencillo “Come On Summer (It’s Party Time)”.

Kybba, Ryan Castro, Bad Gyal y Topboy TGR con “Se Le Ve”: una colaboración internacional que reúne cuatro estilos diferentes en una canción diseñada para las pistas de baile. El productor Kybba continúa su apuesta por los sonidos frescos con un tema de dancehall donde Bad Gyal aporta su sello característico, Ryan Castro suma la energía colombiana y Topboy TGR completa una combinación cargada de ritmo.

Cultura Profética y Kapo con “Flaca”: la canción mezcla la esencia del reggae roots de Cultura Profética con los sonidos afrobeat y urbanos que han impulsado la carrera de Kapo.

Olivia Rodrigo con ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’: su tercer álbum de estudio, un proyecto en el que reafirma su conexión con el rock alternativo y el new wave. El disco abre con “Drop Dead”, un tema de synth-pop que muestra una nueva faceta sonora de Rodrigo.

Elena Rose con ‘No quiero que se acabe el bendito verano’: el proyecto explora sonidos afro y tropicales, consolidando la etapa internacional de una de las voces con mayor proyección del pop latino actual.

Víctor Mendivil y Gabito Ballesteros con “Gané”: una canción de regional mexicano que habla sobre esfuerzo, perseverancia y la recompensa después de superar momentos difíciles. El tema combina la esencia de los corridos modernos con una producción adaptada a las nuevas generaciones.

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Luar La L con“Contigo Na’ Más Remix”: el artista puertorriqueño presentó una nueva versión de su canción junto a Ozuna, Hades66, Bryant Myers, Jay Wheeler, Dei V y ROA, después de meses de expectativa generada por sus seguidores.

JHAY P con “Fue Culpa Suya”: una de las nuevas promesas de la música urbana colombiana presentó un sencillo con influencias de merengue urbano. La canción narra un enamoramiento inesperado con una mezcla de humor, romanticismo y ritmos bailables.

Emyl Rusev, Juliana y Juan Duque con “Así de Rico (Remix)": la canción conserva el popular fragmento “va uno a ver y ve” y lo convierte en una celebración del amor propio, las raíces y la capacidad de salir adelante.

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SAI y Mar Lucas con “La Cena”: mezcla mambo electrónico y sonidos urbanos. La canción, producida junto a The Humans, está inspirada en una noche en Madrid y narra una historia de atracción, química y conexión entre dos personas.

Evanescence con ‘Sanctuary’: a agrupación lanzó su sexto álbum de estudio, compuesto por 12 canciones y con una producción que reúne a reconocidos nombres del rock alternativo.

Más estrenos musicales

Osman con “Necesidad”: una propuesta de afrobeat romántico que habla de esos amores que llegan inesperadamente y terminan convirtiéndose en una parte esencial de la vida.

Fat N con“Díaz Lucho”: homenaje a Luis Díaz con una canción inspirada en su historia de superación. El videoclip destaca la cultura del pueblo Wayúu y las raíces que acompañaron el camino del futbolista colombiano.

JUMA con “My Lova”: un sencillo con el que busca redefinir su propuesta musical. “My Lova” llega con una apuesta fresca, bailable y cargada de energía, mostrando la evolución de JUMA dentro de la nueva generación de la música latina.

Danny Polo con ‘Momento Zero’: su primer EP, compuesto por seis canciones, con “Lo que no sabes tú” como tema principal.

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Alex Manga con “AÚN”: vallenato romántico alcanzó el primer millón de vistas con su más reciente sencillo. La canción reafirma su conexión con el público gracias a una propuesta cargada de sentimiento, nostalgia y la esencia que ha marcado su carrera durante décadas.