Operación retorno: más de tres millones de vehículos se movilizan por el país en este puente festivo

Las autoridades viales de Colombia desplegaron un robusto dispositivo de seguridad con cerca de 5.000 uniformados en los principales corredores del país para coordinar el regreso de miles de viajeros durante esta operación retorno. Según el reporte oficial de las estaciones de peaje, más de tres millones de vehículos ya se han movilizado a nivel nacional, registrando un ingreso superior al medio millón de automotores en Bogotá y 847.000 en el departamento de Cundinamarca.

La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que la vía al Llano opera con flujo vehicular normal, superando los bloqueos temporales que se presentaron el pasado viernes a la altura del municipio de Cáqueza. No obstante, las autoridades reportaron el cierre total en cinco puntos críticos del país: en Boyacá (vía Belén-La Palmera, municipio de Sácama), Cundinamarca (Choachí), Nariño (El Tablón, sector Tangüé), Urabá (San Juan de Urabá) y Antioquia (Santa Bárbara, donde se mantiene como ruta alterna la vía Medellín-Caldas-Amagá).

Plan retorno. Suministrada.

El subdirector de la Policía de Tránsito y Transporte, coronel Andrés Vaca, entregó un balance sobre la accidentalidad e infracciones durante los días de descanso: "A nivel nacional sí tenemos cerca de 81 siniestros. Vemos que hemos aplicado para ello un total de 4.016 comparendos, realizando más de 2.000 pruebas de embriaguez, de las cuales solo 34 han salido positivas", dijo en Blu Radio.

Horarios del pico y placa regional y medidas de ingreso a Bogotá

Para garantizar un ingreso ordenado a la capital de la República, se implementó la restricción de pico y placa regional en las cinco arterias principales de acceso (Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, Séptima y la vía a Villavicencio). Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en números pares; mientras que de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche el turno será para las placas impares. Después de las 8:00 de la noche la circulación quedará libre para todos los usuarios.

Adicionalmente, se activó un carril reversible sobre la Carrera Séptima, desde la calle 245 hasta la calle 183, para agilizar el alto flujo vehicular que se espera a partir del mediodía. Las autoridades reiteraron a los conductores la importancia de planificar el viaje, revisar el estado mecánico de los automotores, usar el cinturón de seguridad y abstenerse de adelantar en zonas prohibidas.