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Diez personas fueron rescatadas con vida en el Golfo de Urabá tras accidente de embarcación

Entre los turistas, que resultaron afectados por la situación, hay una menor de 13 años que recibió atención médica en el sitio.

Naufragio en Urabá
Dimar
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 15 de jun, 2026

Lo que pudo convertirse en una tragedia para un grupo de turistas en plena temporada de vacaciones terminó con un rescate exitoso por parte de las autoridades en la desembocadura del río Atrato, en el Golfo de Urabá. Diez personas que se movilizaban en una embarcación denominada Berta cayeron al mar tras el hundimiento de la nave.

Los náufragos, siete hombres y tres mujeres, entre ellas una menor de 13 años, fueron rescatados con vida en el sector de Bocas del Atrato por unidades de la Armada Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia se produjo cuando la embarcación presentó una entrada de agua en el casco. La inundación interna se volvió incontrolable para el motorista, lo que provocó el colapso y posterior hundimiento de la estructura en cuestión de minutos.

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Las personas fueron localizadas por la tripulación del Buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Urabá, que realizaba labores de control y vigilancia en la zona debido al alto flujo de turistas que por estos días se movilizan en lanchas y otras embarcaciones por el sector.

Tras activar los botes de rescate del buque, las unidades lograron sacar del agua a la totalidad de los pasajeros. Posteriormente, personal de sanidad naval les brindó los primeros auxilios y verificó posibles cuadros de hipotermia, shock o deshidratación, prestando especial atención a la menor de edad.

Las autoridades marítimas confirmaron que la embarcación operaba sin matrícula oficial. Por esta razón, la Dirección General Marítima (Dimar) anunció la apertura de una investigación para establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Se desplegó una Unidad de Reacción Rápida y una plataforma de superficie que se encontraba en el área para atender la emergencia y efectuar el traslado seguro de las personas afectadas”, indicó la Dimar.

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