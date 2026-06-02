Rescatan un mono maicero mantenido en cautiverio; especie no habita en Santander

Gracias a una denuncia ciudadana, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) rescató un mono maicero que permanecía en cautiverio en una zona rural de Floridablanca, pese a que esta especie no es nativa de Santander y su hábitat natural se encuentra en la Amazonía y los Llanos Orientales.

El ejemplar fue hallado dentro de una jaula y posteriormente trasladado por el Grupo Élite Ambiental (GEA) de la CDMB al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), donde actualmente recibe atención especializada para determinar su estado de salud y definir su futuro.

Según informó la autoridad ambiental, una vez ingresó al centro especializado, el animal fue sometido a una evaluación física y comportamental con el fin de establecer las condiciones en las que se encontraba tras permanecer fuera de su entorno natural.

“Una vez llega al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, lo primero que realizamos es una evaluación física y comportamental para conocer las condiciones en las que se encuentra el ejemplar. Posteriormente efectuamos una valoración más completa mediante anestesia, exámenes clínicos, toma de muestras de sangre y raspados de piel que nos permiten identificar posibles afectaciones y determinar su estado de salud”, explicó Vladimir Quintero Sánchez, coordinador del CAV de la CDMB.



Los especialistas realizaron procedimientos diagnósticos, análisis clínicos y toma de muestras biológicas para detectar posibles enfermedades, parásitos o afectaciones derivadas del cautiverio.

De acuerdo con Quintero Sánchez, las muestras serán analizadas en conjunto con la Universidad Cooperativa de Colombia para adelantar estudios parasitológicos y pruebas especializadas que permitan identificar eventuales procesos virales presentes en el ejemplar.

“Las muestras de sangre permitirán determinar su estado actual de salud, realizar estudios parasitológicos junto a la Universidad Cooperativa de Colombia y adelantar pruebas especializadas para identificar algunos procesos virales presentes en el ejemplar. Una vez obtengamos los resultados, evaluaremos las alternativas más adecuadas para definir su destino final”, señaló el funcionario.

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La CDMB advirtió que este caso evidencia una problemática persistente en el país relacionada con el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre. Cada animal extraído de su ecosistema representa una afectación para la biodiversidad y para el equilibrio ambiental de las regiones donde habita naturalmente.

El director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacó el papel de la ciudadanía en la protección de la fauna silvestre y aseguró que los reportes oportunos permiten salvar la vida de muchos animales.

“Este caso demuestra lo importante que es la colaboración de la ciudadanía en la protección de nuestra fauna silvestre. Cada reporte oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal. Desde la CDMB continuaremos fortaleciendo las acciones de rescate, atención y conservación, pero también el trabajo de educación ambiental para que cada vez más personas comprendan que las especies silvestres pertenecen a la naturaleza y no al cautiverio”, afirmó.

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Mientras avanzan los análisis médicos y científicos, el mono maicero permanece bajo observación de los especialistas del CAV. Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre a través de la línea 318 706 9866 del Grupo Élite Ambiental de la CDMB o mediante la línea 123 de la Policía Nacional.