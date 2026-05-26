Organismos de rescate buscan a joven de 22 años que cayó al embalse de El Peñol, Antioquia

Lo que empezó como un momento de alegría e integración para un grupo de turistas en el embalse de El Peñol, terminó en pesadilla por la búsqueda de uno de ellos que aún se mantiene por parte de organismos de rescate, luego de sumergirse en aguas del afluente.

Según información oficial, esta persona fue reportada como Alexander Avendaño Varela, de 22 años de edad, procedente de Medellín, y quien tras abordar con otras personas un planchón en el muelle de Guatapé, se perdió su rastro en la Isla del Sol, en los sectores conocidos como Palmira y Magdalena, jurisdicción de El Peñol.

Una vez en la zona, al parecer, el joven se quitó la camiseta y tomó la decisión de lanzarse al embalse sin regresar a la superficie por lo que inició el llamado angustioso de los demás tripulantes para que autoridades iniciaran su búsqueda.

No obstante, videos en redes sociales tomados desde otra embarcación momentos después de la emergencia, evidenciaron que muchos de los acompañantes no contaban con chalecos salvavidas, por lo que también las investigaciones sobre lo ocurrido se centran en los protocolos de seguridad adoptados para este tipo de actividades turísticas



Las labores de búsqueda de Avendaño son coordinados desde el municipio de El Peñol por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, desde donde indicaron que en el sitio se han desplegado 14 buzos y capacidades de cuerpos vecinos como Marinilla, La Ceja, El Retiro, y El Carmen de Viboral.

Las acciones de búsqueda continúan desde las primeras horas de este martes en profundidades entre 20 y 33 metros, labores que admitieron las autoridades se dificultan por las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la misma profundidad.

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Otras dos embarcaciones en sitio también apoyarán las acciones con sonares y otras herramientas especializadas para dar cuanto antes con el paradero del joven.