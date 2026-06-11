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EDC Colombia: esta es la lista de DJs y artistas que estarán en Medellín

El cartel se hizo oficial y los amantes de la electrónica se preparan para un fin de semana inolvidable en la capital antioqueña.

EDC Colombia.jpg
EDC Colombia //
Foto: Páramo Presenta
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Finalmente, el esperado festival EDC anunció los artistas que estarán el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín en un hecho histórico para la industria, pues este ha sido uno de los eventos más importantes en el planeta.
No solo la realización del CORE ha sido crucial en este auge por este sector en Colombia, sino que, por primera vez, el país será sede de uno de los festivales más importantes a nivel mundial: Electric Daisy Carnival (EDC), el cual se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, demostrando, además, que la capital de Antioquia se volvió referente para este tipo de espectáculos.

"EDC Colombia representa un hito importante en la expansión global de Insomniac, tras ediciones exitosas en México, Brasil, Reino Unido, China, India, Corea del Sur y más. Medellín, una ciudad reconocida por su innovación, cultura y paisajes impresionantes, ofrecerá un escenario único para el debut de EDC en Colombia", expresaron en un comunicado desde la organización.

Las entradas GA para EDC Colombia 2026 estarán disponibles a partir de este viernes, 12 de junio, a las 2:00 de la tarde en Ticketmaster.co . Las categorías VIP y GA+ ya se encuentran agotadas. Desde este momento finaliza la etapa Future Owl y empieza la etapa Early Owl. 

EDC.jpg
EDC //
Foto: AFP

Lista de artistas del EDC Colombia 2026

  • 999999999
  • Above & Beyond
  • Afrojack B2B Green Velvet
  • Ahmed Spins
  • Aisha
  • Alesso
  • Alleycvt
  • Alok
  • Anna
  • Armand Van Helden
  • Armin van Buuren
  • Artbat
  • Astrix
  • Augusto Yepes
  • Bassoul
  • Beltran
  • Billy Gillies
  • Blond:ish
  • Bolo
  • Boris Brejcha
  • CamelPhat
  • Carlita
  • Cato Anaya
  • Chase and Status
  • Cole Knight
  • Confidential Recipe
  • Coone
  • Cosmic Gate
  • Dagga
  • Deadmau5
  • Deorro
  • Dezko
  • Dïossa
  • DJ Holographic
  • Dombresky
  • Dømina
  • Dreamstate Presents
  • Factory 93 Presents
  • Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman
  • Francis Mercier
  • Fruto
  • Funk Tribu
  • Hannah Laing
  • Hardt Antoine
  • Honeyluv
  • Illenium
  • Infected Mushroom
  • Isabella
  • Jamie Jones
  • Kaskade
  • Khomha
  • Korolova
  • Laurie
  • Loumie
  • LP Giobbi
  • Luch
  • Maceo Plex
  • Matta B2B Gabo Forero
  • Memek B2B Julio Garcés
  • Mëstiza
  • Mischluft
  • Miss Monique
  • Morris
  • Nico Moreno
  • Noise Mafia B2B Peterblue
  • Pablo Romero
  • Pachanga Boys
  • Pres Ion
  • Renate
  • Restricted
  • Richie Hawtin
  • Røz
  • Sebass
  • Showtek
  • Shubostar
  • Sónico
  • Stavros (DJ Set)
  • Steve Dekay
  • Subtronics
  • Taylor Torrence
  • Timewarp Presents
  • Vini Vici
  • Vintage Culture
  • Varju
  • Wakyin
  • Worship
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