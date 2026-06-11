Maná regresa a Colombia y lo hará a nivel de un estadio en Bogotá

El rock en español ha sido parte fundamental de la cultura musical en Colombia desde los años 80, cuando bandas como Maná conquistaron las emisoras de radio y se convirtieron en la banda sonora de generaciones enteras. Sus canciones acompañaron celebraciones, historias de amor y momentos inolvidables para millones de colombianos.

Después de casi cuatro décadas de trayectoria, la agrupación mexicana regresó al país con tres conciertos completamente agotados en el Movistar Arena de Bogotá, demostrando que su legado sigue más vigente que nunca.

Durante sus presentaciones, más de 10.000 asistentes por noche vibraron con clásicos como Mariposa Traicionera, Oye Mi Amor, Me Vale, Rayando el Sol, Labios Compartidos y Clavado en un Bar. Familias completas, parejas y fanáticos de todas las edades se reunieron para revivir recuerdos marcados por la música de la banda.

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Sin embargo, llegó el momento de que la banda de un salto aún más grande y anunció que, por primera vez, estará en Colombia en un lugar al nivel de un estadio y lo hará en el Vive Claro de Bogotá el 28 de noviembre de este 2026.

“Con cuatro décadas de música, más de 50 millones de discos vendidos y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, Maná celebrará este importante hito con una serie de presentaciones únicas que recorrerán algunos de los escenarios más emblemáticos de la región”, expresaron desde la organización.



Vivir Sin Aire Tour es una celebración de su extraordinaria trayectoria, reuniendo los grandes clásicos que han definido la historia del rock latino junto con una producción de primer nivel diseñada para agradecer a los fans que han acompañado a la banda desde sus inicios.