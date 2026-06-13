Fanáticos de Toy Story 5 podrán visitar tiendas temáticas en seis cines del país

La expectativa por el estreno de Toy Story 5 sigue creciendo entre los seguidores de una de las franquicias animadas más exitosas de Disney y Pixar. A pocos días de la llegada de la nueva película a las salas de cine, los fanáticos colombianos tendrán la oportunidad de vivir una experiencia especial que va más allá de la pantalla grande gracias a la apertura de tiendas temáticas inspiradas en la producción.

Como parte de una estrategia para acercar a las familias y seguidores al universo de los emblemáticos juguetes, Cine Colombia y Cinecolor, representante oficial de Disney en el país, anunciaron la instalación de espacios temporales en seis complejos de cine a nivel nacional. Allí, los visitantes podrán encontrar productos oficiales licenciados y escenarios inspirados en los personajes de la saga.

Las tiendas estarán disponibles entre el 6 de junio y el 18 de julio en los multiplex ubicados en los centros comerciales Titán Plaza, Santafé y Centro Mayor, en Bogotá; Viva Envigado, en Medellín; Unicali, en Cali; y Cacique, en Bucaramanga.

Tiendas temáticas de Toy Story 5. Foto: Suministrada

La iniciativa contempla dos conceptos diferentes de experiencias pop-up. Uno de ellos está inspirado en el mundo del viejo oeste que caracteriza a Woody y Jessie, recreando escenarios llenos de color y elementos propios de la estética vaquera. El segundo espacio apuesta por una propuesta más moderna y tecnológica, en línea con la temática de la nueva película, e incorpora referencias a Lilypad, uno de los personajes que debutará en esta entrega.



Además de recorrer estos escenarios, los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de artículos oficiales relacionados con la franquicia, entre ellos juguetes, prendas de vestir, accesorios y otros productos coleccionables.

La apuesta busca conectar con varias generaciones de espectadores que crecieron acompañando las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos desde el estreno de la primera película en 1995. De acuerdo con los organizadores, el objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva que combine entretenimiento, nostalgia y la posibilidad de llevar un recuerdo de la saga a casa.

En cuanto a la historia de Toy Story 5, la película presentará un nuevo desafío para los tradicionales juguetes. En esta ocasión, deberán enfrentarse a los cambios que trae la tecnología en las formas de jugar. La trama gira alrededor de Lilypad, una innovadora tableta que llega a la vida de Bonnie y que plantea una visión diferente sobre la diversión infantil, poniendo en riesgo el papel que han desempeñado durante años Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo.

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La producción está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio Óscar y responsable de títulos como Buscando a Nemo y WALL-E. La codirección corre por cuenta de Kenna Harris, mientras que la banda sonora vuelve a estar en manos del reconocido compositor Randy Newman, quien ha acompañado musicalmente a la franquicia desde sus inicios.

Toy Story 5 llegará exclusivamente a las salas de cine el próximo 17 de junio de 2026, consolidándose como uno de los estrenos familiares más esperados del año y ofreciendo a los seguidores una nueva oportunidad para reencontrarse con los juguetes más queridos del cine.