Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Toy Story

Toy Story

  • Toy Story 5.jpg
    Toy Story 5 //
    Foto: Disney
    Entretenimiento

    Así luce 'Toy Story 5': conozca el primer tráiler de esta famosa película

    Una de las sagas más queridas de la industria del cine está de vuelta y, ahora, 'Woody', 'Buzz' y todos los juguetes de Andy tendrán un enemigo en común.

  • Toy Story.jpg
    Toy Story //
    Foto: Disney
    Entretenimiento

    Las historias de 'Toy Story' son revividas en su 30 aniversario

    Los creadores de 'Toy Story' presentaron a Disney tres proyectos que no tuvieron éxito antes de llevar a la acción la historia en los muñecos Woody y Buzz Lightyear.

  • Toy Story mundial.jpg
    Toy Story mundial
    Foto: captura video Bleacher Report
    Por Catar 2022

    Animación del Mundial de Qatar 2022 a lo Toy Story se hace viral en redes sociales

    El sitio inglés Bleacher Report publicó un video con los mejores jugadores del planeta en el inicio del Mundial 2022 de Qatar 2022

  • Jurassic World Dominion Foto Twitter Universal_Spain.jpg
    Jurassic World Dominion //
    Foto: Twitter @Universal_Spain
    Entretenimiento

    'Jurassic World Dominion' lidera la taquilla en Estados Unidos: 'Lightyear' es segunda

    La sexta entrega de la franquicia de 'Jurassic Park' recaudó 58,7 millones de dólares entre viernes y domingo, informó Exhibitor Relations.

  • _Lightyear_.jpg
    Película "Lightyear"
    Foto: Instagram Pixar
    Entretenimiento

    Creadores de "Lightyear", tranquilos ante polémica en algunos países que la prohíben por una escena

    Autoridades de varios países musulmanes rechazaron la escena de un beso entre dos personajes femeninos de la exitosa película "Lightyear" de Pixar.

  • Los Caballeros del Zodiaco Imagen_ cortesía Netflix.jpg
    Los Caballeros del Zodiaco /
    Imagen: Cortesía Netflix
    Entretenimiento

    Tristeza en las 12 casas: murió Raúl de la Fuente, la emblemática voz de Los Caballeros del Zodiaco

    Su profunda voz narró de forma apasionada algunos de los momentos más emocionantes para millones de niños y jóvenes latinoamericanos.

  • Soul Foto Twitter Pixar.jpg
    'Soul' /
    Foto: Twitter @Pixar
    Entretenimiento

    Pixar vuelve a ganar un Óscar con ‘Soul’, mejor película animada

    ‘Soul’ cuenta la historia de Joe Gardner, un humilde profesor de música de la secundaria en Nueva York que aspira a ser un pianista de jazz.

  • Película Soul Pixar Foto Twitter Pixar.jpg
    Película 'Soul'
    Foto: tomada de Twitter @PixarSoul
    Entretenimiento

    'Soul', la película de Pixar para esta Navidad que está inspirada en 'Intensamente'

    'Soul' se iba a presentar en la gran pantalla el 20 de noviembre, pero finalmente se lanzará directamente en la plataforma Disney+ el 25 de diciembre, día de Navidad.

  • 341396_BLU Radio // Matías Pisano // Foto: @matute.pisano
    BLU Radio // Matías Pisano // Foto: @matute.pisano
    Practicante Web BluRadio 2
    Deportes

    ¡Yo soy tu amigo fiel! Jugador del América colecciona juguetes de Toy Story

    El jugador tiene varias publicaciones en su Instagram haciendo referencia a Buzz Lightyear y Woody.

  • 337105_BLU Radio // Toy Story // Foto: Twitter Toy Story
    BLU Radio // Toy Story // Foto: Twitter Toy Story
    Sociedad

    Camilo Castro, el colombiano detrás de ‘Duke Caboom’, personaje de Toy Story 4

    Conozca la historia del artista detrás de uno de los nuevos personajes de la saga Toy Story. BLU Radio realizó este sábado una premiere exclusiva de la película.

