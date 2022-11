Animación del Mundial de Qatar 2022 a lo Toy Story se hace viral en redes sociales

A través de redes sociales los internautas han estado muy activos por el inicio del Mundial de Qatar 2022, uno de los eventos más grandes del fútbol. Para conmemorar este evento, el sitio inglés Bleacher Report tomó a la película Toy Story como referencia e hizo uno de los videos más virales de internet.

En el video, aparecen grandes jugadores de la historia del fútbol como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, entre otros, jugando con un balón, pero, lo realmente curioso, es que son muñecos como en las películas infantiles de Toy Story.

Además del jugador del Manchester United y PSG, aparecen otras grandes figuras como Mbappé, Harry Kane y más futbolistas que representan a las selecciones candidatas a llevarse el Mundial de Qatar 2022, el cual terminará FIFA el próximo 18 de diciembre en el Lusail Stadium.

El video, ya ha sido replicado en diferentes redes sociales y miles de internautas lo han catalogado como una de las publicaciones más ingeniosas para el Mundial de Qatar.

Toy Story Mundial 2022.



Imperdible. pic.twitter.com/VxDhE5tTmP — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 20, 2022

El Mundial de Qatar 2022, que inicia este domingo, 20 de noviembre, ha estado envuelto en críticas por la carencia de derechos humanos que hay en ese país. Desde que se conoció que en ese lugar los trabajadores no contaban con las condiciones óptimas para laborar, varios sectores sociales se han negado al hecho de participar de este evento.

Una de ellas fue la colombiana Shakira, quien rechazó la invitación por de la FIFA para cantar en la inauguración del mundial, además, artistas como Dua Lipa criticaron a Qatar en materia de derechos humanos.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó este sábado, un día antes del inicio del Mundial 2022, los avances experimentados en los últimos años en Qatar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció una doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una disertación de una hora ante los medios, en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

