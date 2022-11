Activistas cuelgan pancarta con frase "La FIFA mata" para protestar en contra del Mundial de Qatar

Un grupo de activistas colgó la pancarta "La FIFA mata. Copa del Mundo 2022: 6.500 muertos" durante breves minutos en el Pont des Arts, uno de los puentes más famosos que surcan el río Sena de París, en protesta por los trabajadores inmigrantes fallecidos en Catar para construir las instalaciones del Mundial de Qatar que comienza hoy.

La autoría de este acto de protesta efímero corresponde al colectivo francés de "Les Dégommeuses", que se presenta como un equipo de fútbol compuesto sobre todo por lesbianas y personas trans que tienen como meta luchar contra las discriminaciones.

Publicidad

Los pocos minutos en los que la pancarta estuvo visible -16 metros de largo por 4 de altura- sirvieron para llamar la atención de algunos transeúntes y turistas. Las activistas encendieron además bengalas de color rojo y verde.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó este sábado, un día antes del inicio del Mundial 2022, los avances experimentados en los últimos años en Catar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció una doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una disertación de una hora ante los medios, en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

Luego, en el turno de preguntas, tuvo que extender este sentimiento y añadir que también se sentía mujer.

Publicidad

Infantino condujo el argumento a través de su experiencia vital. "Soy hijo de trabajadores emigrantes, mis padres trabajaron muy duro en condiciones muy difíciles. No en Catar, sino en Suiza. Recuerdo perfectamente dónde estaban los emigrantes en Suiza, dónde vivían, los derechos que tenían", relató.

Le puede interesar:

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?