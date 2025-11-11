Así luce 'Toy Story 5': conozca el primer tráiler de esta famosa película

En 1995, el mundo se enamoró de la tierna historia de 'Woody', un vaquero de juguete al cual lo reemplazaron por un guardián espacial cuando su niño, Andy, comenzó a crecer y encontró otros gustos. Una historia que, sin pensarlo, terminó cambiando la historia de Pixer y Disney y en 2026 traerán una nueva parte de este mundo a la pantalla grande.

Bajo la dirección de Andrew Stanton y McKenna Harris, 'Toy Story 5' llegará a cines el 19 de junio de 2026 y, finalmente, este 11 de noviembre revelaron el primer teaser trailer de esta nueva historia en donde los famosos juguetes enfrentarán un enemigo en común: la tecnología.

Toy Story // Foto: Disney

Mire el primer avance de 'Toy Story 5': así luce

A través de redes sociales y cuenta de YouTube, Disney y Pixax mostraron este avance en donde aparecieron algunos de los personajes más queridos viendo con temor un nuevo enemigo: una tablet, la cual llegará a reemplazar los tiempos de jugar en casa por horas en el mundo virtual y cómo seguir siendo parte de la vida de su niña será el reto que tendrán que afrontar estos juguetes.

"Estoy casi seguro de que habrá más adultos que niños en el teatro"; "¡Salgan del camino niños! ¡¡He estado esperando esto!!"; "Ya estamos los mayores de 30 esperando su estreno"; "Espera un segundo, ¿qué está haciendo Woody ahí?"; "Llegará primero Toy Story 5 que el GTA 6"; "Toy Story 6 debería ser Andy viajando por todo el país tratando de localizar sus juguetes", son algunos comentarios que se generaron tras este anuncio.



Sinopsis de la película

"Después de que Woody dejara a Bonnie para ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonados, Jessie ha liderado a los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz Lightyear como su segundo al mando. Sin embargo, Bonnie, ahora con ocho años, pasa el tiempo con su nuevo juguete favorito, una tablet con forma de rana llamada Lilypad. Woody, de vuelta con sus amigos Buzz y Jessie, trata de impedir que los niños usen la tecnología para jugar".

