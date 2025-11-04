Ya hay fecha para 'Los 4 Fantásticos' en Disney Plus Colombia: estos son los estrenos

Publicidad
Luego del éxito en diferentes cines de Colombia, Marvel y Disney Plus anunciaron que, finalmente, llegará a la plataforma la película de 'Los 4 Fantásticos' en este mes de noviembre para que aquellos que no pudieron verla puedan hacerlo y ponerse al día con la historia de este universo cinematográfico.
Un tono alegre y profundo, al estilo de la narrativa de Marvel, se toma el protagonismo desde el minuto 1 y la época de los 60s se siente en cada fragmento, pese que es una sociedad más avanzada gracias a esta familia de superhéroes.
Sí son los mejores que han salido en pantalla, superando a sus antecesores de Century Fox, pero presentan un personaje de una manera conflictiva en donde pierden protagonismo ante el temor que les causa el poderoso ‘Galactus’.
Los efectos especiales cumplen y gustan, de hecho, hacen que la película no parezca de Marvel por momentos y sea algún tipo de ‘Interestelar’ con superhéroes, como también tiene unos pequeños momentos que pudo hacer más.
La cinta llegará este miércoles, 5 de noviembre. A partir de ahí los amantes de los superhéroes podrán ver esta cinta.
