Ya hay fecha para 'Los 4 Fantásticos' en Disney Plus Colombia: estos son los estrenos

Luego del éxito en diferentes cines de Colombia, Marvel y Disney Plus anunciaron que, finalmente, llegará a la plataforma la película de 'Los 4 Fantásticos' en este mes de noviembre para que aquellos que no pudieron verla puedan hacerlo y ponerse al día con la historia de este universo cinematográfico.

Los 4 Fantásticos // Foto: Marvel

¿Qué esperar de esta película?

Un tono alegre y profundo, al estilo de la narrativa de Marvel, se toma el protagonismo desde el minuto 1 y la época de los 60s se siente en cada fragmento, pese que es una sociedad más avanzada gracias a esta familia de superhéroes.

Sí son los mejores que han salido en pantalla, superando a sus antecesores de Century Fox, pero presentan un personaje de una manera conflictiva en donde pierden protagonismo ante el temor que les causa el poderoso ‘Galactus’.

Los efectos especiales cumplen y gustan, de hecho, hacen que la película no parezca de Marvel por momentos y sea algún tipo de ‘Interestelar’ con superhéroes, como también tiene unos pequeños momentos que pudo hacer más.



¿Cuándo es la fecha de estreno en Disney Plus Colombia?

La cinta llegará este miércoles, 5 de noviembre. A partir de ahí los amantes de los superhéroes podrán ver esta cinta.

