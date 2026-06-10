Justin Quiles y Lenny Tavárez: "Colombia siempre ha sido nuestra segunda casa"

Bogotá se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados del género urbano este año. Justin Quiles y Lenny Tavárez se presentarán en el Movistar Arena con un espectáculo que promete ser una síntesis de su trayectoria musical, destacando sus éxitos colaborativos y una puesta en escena diseñada para generar una conexión estrecha con sus seguidores.

El show, que se extiende durante más de dos horas, ha sido definido por los artistas como un recorrido emocional que abarca desde la sensualidad y el baile hasta momentos de vulnerabilidad. Según comentaron los cantantes, la presentación no se limitará a la interpretación de canciones; se trata de una experiencia temática donde la improvisación juega un rol fundamental, especialmente en un segmento donde el público interactúa directamente con ellos. Además, los artistas anticiparon que el concierto incluirá momentos sorpresivos, destacando un instante de alta intensidad visual que definieron como breve pero impactante.

Sobre la posibilidad de contar con invitados especiales en la tarima, ambos artistas confirmaron que la idea es una prioridad dada su cercanía con la escena musical colombiana. Aunque hasta el momento sus presentaciones recientes no han contado con colaboradores en escena, el dúo aseguró que existe una alta probabilidad de sumar sorpresas para el público bogotano, lo que podría extender la duración del espectáculo hasta las tres horas.

Justin Quiles y Lenny Tavárez // Foto: suministrada

"Yo creo que sí, yo creo que siempre, siempre he vuelto mirado al invitar grandes amigos que tenemos aquí en Colombia, especialmente aquí en Colombia tenemos muchísimos amigos y hemos ido a todos sus conciertos, así que esperemos que ellos lleguen al nuestro que no tengan compromisos ese día, sería increíble. Pero sí está la posibilidad. El concierto ya como tal, mídial, dura 2 horas y 15 minutos. Con invitados puede ser que dure 3 horas.", dijeron.



El concierto llega en un punto de inflexión profesional para ambos, marcado por el lanzamiento de su álbum conjunto SUPERARTE. Este proyecto, compuesto por 12 canciones, es descrito por los intérpretes como el resultado de una hermandad de años en el estudio. El disco cuenta con la participación de figuras destacadas del género como J Balvin, Blessd, Eladio Carrión, Sech y Jowell y Randy. Según detallaron, la producción equilibra la esencia melódica de Quiles con el estilo característico de Tavárez, consolidando una propuesta artística que ha sido fundamental para cerrar exitosamente la etapa del colectivo "Los Avengers".

Este evento representa también un hito en su gira latinoamericana, la cual ya ha pasado por escenarios de alta demanda. La relación de los puertorriqueños con Colombia ha sido constante, participando en grandes festivales y eventos masivos como el concierto de J Balvin en el estadio El Campín, donde sus intervenciones fueron recibidas con gran entusiasmo por la audiencia local.

El espectáculo en el Movistar Arena se perfila no solo como un concierto de reggaetón, sino como un despliegue técnico y humano que busca dejar una huella en sus seguidores. Con una narrativa clara, cambios de ritmo marcados por la emotividad y una producción que cuida cada detalle, desde las coreografías hasta los momentos de conexión con el público, el dúo busca demostrar por qué se mantienen como referentes vigentes del género, adaptándose a las nuevas exigencias de la industria musical actual.