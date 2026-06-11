J Balvin, Ovy On The Drums y Westcol reviven un himno global con “GODZILA”

La industria musical latinoamericana vuelve a captar la atención internacional con el lanzamiento de “GODZILA”, la nueva colaboración entre J Balvin, Ovy On The Drums y Westcol, una producción que rescata y transforma uno de los himnos más reconocidos de la música global. La canción, presentada como la novena entrega del proyecto W Sound, busca conectar generaciones a través de una propuesta que mezcla nostalgia, innovación y el sello creativo de Medellín.

El sencillo toma como punto de partida “I Like to Move It”, el clásico mundial lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman, producido por el fallecido DJ y productor colombo-estadounidense Erick Morillo. Más de tres décadas después, la emblemática melodía regresa con una nueva identidad latina, adaptada a las tendencias actuales y diseñada para conquistar a una audiencia global.

“GODZILA”: un puente entre generaciones

La apuesta de W Sound no se limita a una simple reinterpretación musical. Según sus creadores, “GODZILA” representa una conexión entre distintas épocas y públicos que han compartido la misma referencia sonora en contextos diferentes.

El tema original se convirtió en un fenómeno internacional durante los años noventa y posteriormente alcanzó nuevas generaciones gracias a su inclusión en la exitosa franquicia cinematográfica Madagascar, consolidándose como una de las canciones más reconocibles de la cultura popular contemporánea.



Ahora, desde Medellín, ciudad considerada uno de los principales epicentros de la música urbana en América Latina, J Balvin, Ovy On The Drums y Westcol retoman ese legado para ofrecer una versión renovada que combina elementos urbanos, ritmos contemporáneos y una visión artística enfocada en el mercado internacional.

La producción refleja además la creciente influencia de la música latina en la escena mundial, demostrando cómo los artistas de la región continúan transformando referentes globales para generar nuevas experiencias culturales.

J Balvin // Foto: suministrada

El significado personal de “GODZILA” para J Balvin

Más allá de su dimensión comercial y artística, el lanzamiento tiene un componente especial para J Balvin. De acuerdo con la información compartida por el equipo del proyecto, el nombre de la canción está ligado a una experiencia personal relacionada con su entorno familiar y, especialmente, con la relación que mantiene con su hijo.

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Este elemento convierte a “GODZILA” en una producción que trasciende el ámbito musical para adquirir una carga emocional significativa dentro de la trayectoria del artista antioqueño.

La participación de Balvin aporta además el respaldo de una de las figuras más influyentes de la música latina de las últimas décadas, con una carrera que ha contribuido a posicionar el reguetón y los sonidos urbanos en los principales mercados internacionales.