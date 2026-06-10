La serie coreana de Netflix que generó controversia en Corea del Sur y ahora es de las más vistas

Netflix vuelve a captar la atención de millones de espectadores con una nueva producción surcoreana que se ha convertido en tendencia global apenas días después de su estreno.

Se trata de “Así aprenderás” (Teach You a Lesson), una serie que no solo ha logrado ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma, sino que también ha reavivado una controversia que comenzó mucho antes de su llegada al catálogo del servicio de streaming.

La producción forma parte de la creciente apuesta de Netflix por los dramas coreanos, un género que en los últimos años ha experimentado un auge internacional sin precedentes.

Tras el éxito de múltiples títulos provenientes de Corea del Sur, la plataforma continúa fortaleciendo su oferta de contenidos asiáticos, una estrategia que sigue dando resultados positivos en mercados como Latinoamérica, donde el interés por los K-Dramas continúa creciendo.



Serie 'Así aprenderás' de Netflix Foto: Netflix

Sin embargo, el caso de “Así aprenderás” es particular. Aunque actualmente figura entre las series más populares de Netflix a nivel mundial, su desarrollo estuvo rodeado de fuertes críticas en Corea del Sur. Antes incluso de su estreno, diferentes sectores educativos manifestaron su rechazo al proyecto y solicitaron que fuera cancelado.

El drama coreano que causó controversia

La razón de la polémica se encuentra en el material original que inspiró la serie. La historia está basada en el webtoon “Get Schooled”, una obra que generó una intensa discusión pública por incluir contenidos que algunos sectores calificaron como racistas y misóginos. Las críticas fueron tan fuertes que diversas organizaciones expresaron preocupación por la posible adaptación audiovisual de la historia.

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Entre los grupos más críticos estuvieron asociaciones y comités de docentes, quienes cuestionaron la representación de la violencia escolar en la trama. Según sus argumentos, la historia presentaba escenarios exagerados y alejados de la realidad educativa del país, lo que motivó peticiones para frenar la producción antes de que llegara a las pantallas.

A pesar de la controversia, Netflix siguió adelante con el proyecto y lanzó la serie durante el fin de semana. El resultado fue un éxito inmediato. En apenas tres días, “Así aprenderás” logró posicionarse entre las producciones más vistas de la plataforma, mientras que en redes sociales numerosos seguidores de los K-Dramas destacaron la intensidad de la historia y la calidad de la adaptación.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que la versión producida por Netflix habría realizado cambios importantes frente al webtoon original. De acuerdo con las reacciones de los espectadores y expertos en entretenimiento coreano, la adaptación eliminó o redujo significativamente los elementos más polémicos relacionados con discriminación racial y contenido considerado machista, ofreciendo una narrativa distinta a la de la obra en la que se basa.

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La trama sigue a un equipo especial que interviene en instituciones educativas para enfrentar casos graves de acoso escolar. Sus integrantes buscan detener a los agresores y combatir problemáticas como la violencia entre estudiantes, la corrupción dentro de algunos entornos académicos y la influencia indebida de ciertos padres de familia. No obstante, los métodos utilizados por estos personajes suelen generar cuestionamientos éticos y morales, un elemento que se ha convertido en uno de los principales motores de la historia.

Con una combinación de drama, crítica social y escenas de gran intensidad emocional, “Así aprenderás” demuestra que una producción puede pasar de estar en el centro de una controversia nacional a convertirse en un fenómeno internacional.