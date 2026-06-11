Karen Lizarazo: "El Tiempo Perfecto me enseñó a confiar, a esperar y a entender"

Karen Lizarazo presenta “El Tiempo Perfecto”, un álbum que marca una nueva etapa en su carrera artística y que, más allá de una producción musical, representa un proceso de transformación personal, espiritual y creativo. La cantante vallenata asegura que este trabajo discográfico nació de la comprensión de que cada experiencia tiene un momento indicado y que los procesos de la vida también hacen parte del camino hacia el propósito.

La artista explica que el concepto del álbum surgió cuando entendió que los tiempos no siempre dependen de los planes humanos, sino de aquello que cada persona está destinada a vivir. En medio de años de búsqueda, aprendizajes y desafíos, encontró la inspiración para crear un proyecto que reuniera sus emociones, su historia y su conexión con la música vallenata.

“Creo que fue cuando entendí que no todo en la vida ocurre cuando uno quiere, sino cuando Dios lo permite. Durante mucho tiempo estuve persiguiendo metas, sueños y respuestas, y en medio de ese camino descubrí que cada proceso tenía una razón de ser”, afirmó Karen Lizarazo.

Un álbum que muestra una Karen más madura y transparente

Con “El Tiempo Perfecto”, la intérprete asegura haber construido una producción diferente a sus trabajos anteriores, marcada por la honestidad y la necesidad de mostrarse sin máscaras. El álbum refleja a una artista que ha evolucionado, pero también a una mujer que ha atravesado experiencias que hoy hacen parte de sus canciones.



“Este álbum tiene una Karen más madura, más consciente y más transparente. Aquí no hay personajes ni filtros; hay experiencias reales, emociones vividas y una mujer que decidió abrir su corazón sin miedo”, señaló.

La cantante destaca que esta producción le permitió volver a conectarse con la esencia del vallenato, con aquellos sonidos que despertaron su amor por el género desde su infancia. Para ella, la pausa y la reflexión fueron necesarias para reencontrarse con la identidad musical que la llevó a convertirse en una de las voces femeninas destacadas del vallenato actual.

“A veces es necesario detenerse para recordar quién eres. Sentí la necesidad de reconectarme con la esencia del género, con esos sonidos que me hicieron enamorarme del vallenato cuando era niña y para todo esto necesitamos volver a beber de la fuente”, explicó.

Karen Lizarazo // Foto: suministrada

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La importancia de confiar en los procesos personales

El camino de creación de este álbum también dejó aprendizajes para Karen Lizarazo, quien reconoce que una de las mayores enseñanzas fue entender que cada logro tiene su propio ritmo y que la carrera artística no debe estar guiada únicamente por la inmediatez.

“Aprendí a confiar más en los procesos. Aprendí que no tengo que correr para demostrar nada y que el valor de una persona no depende de la velocidad con la que consigue las cosas”, manifestó.

Esa reflexión atraviesa todo el concepto de “El Tiempo Perfecto”, una producción donde la artista combina experiencias personales con mensajes de esperanza, crecimiento y aceptación de cada etapa de la vida.