España vs. Cabo Verde en vivo: dónde ver el partido del Mundial por televisión abierta

La Copa Mundial de la FIFA vive una jornada histórica con el debut oficial de la selección de Cabo Verde en una cita orbital, enfrentando a la poderosa España en el estadio de Atlanta. Este compromiso, válido por la fase de grupos del certamen internacional, se disputará este lunes 15 de junio en territorio estadounidense.



Canal de televisión que transmite España vs. Cabo Verde en Colombia

Los aficionados al fútbol en el país podrán sintonizar el partido en vivo a través de la señal principal de Caracol Televisión, canal que cuenta con los derechos de transmisión para televisión abierta en Colombia. La emisión oficial comenzará desde las 11:00 de la mañana (hora colombiana), ofreciendo toda la previa y el análisis del encuentro.

España vs. Irak Foto: AFP

Para quienes no tengan acceso a una pantalla, el compromiso también se podrá escuchar en directo a través de la señal radial y plataformas digitales de Blu Radio, emisora encargada de llevar las emociones de este duelo mundialista minuto a minuto.



Actualidad de las selecciones y novedades del encuentro

El seleccionado de Cabo Verde, dirigido por Pedro Leitao Brito 'Bubista', afronta el compromiso más importante de su historia reciente tras sellar una sorprendente clasificación directa y dejar en el camino a Camerún. El plantel africano completó su último entrenamiento en el Fifth Third Bank Stadium bajo condiciones extremas de 30 grados centígrados y 73 % de humedad.

Por el lado de España, el seleccionador Luis de la Fuente confirmó en rueda de prensa que las figuras Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz ya se encuentran recuperados de sus molestias físicas, aunque no serán inicialistas: "Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo", apuntó el estratega ibérico. El partido contará además con pausas de hidratación debido al clima de la sede mundialista.