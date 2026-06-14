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Suecia no tuvo piedad: goleó 5-1 a Túnez y se ilusiona en el Mundial 2026

Suecia arrancó con fuerza su participación en el Mundial 2026. La selección escandinava goleó 5-1 a Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey.

Suecia Túnez
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Suecia tuvo una noche redonda en Monterrey. Los escandinavos golearon 5-1 a Túnez en su estreno en el Mundial 2026, por el Grupo F, gracias a una exhibición ofensiva liderada por Yasin Ayari, autor de un doblete, y por sus figuras Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Los dirigidos por el ingés Graham Potter mostraron una clara superioridad. Apenas al minuto 7 encontró la recompensa a su insistencia. Tras una acción de Gyökeres que fue salvada prácticamente sobre la línea, pero el balón le quedó servido para Yasin Ayari, quien sacó un potente remate desde la frontal del área para vencer al portero Abdelmouhib Chamakh y abrir el marcador.

La ventaja aumentó a los 30 minutos gracias a Alexander Isak, una de las estrellas del equipo sueco dejó atrás a varios rivales antes de definir con un disparo raso para firmar el 2-0.

Parecía que los europeos se encaminaban a un partido tranquilo, pero Túnez reaccionó antes del descanso. Al minuto 43, Omar Rekik apareció dentro del área para conectar un preciso cabezazo y descontar con el 2-1, devolviendo algo de esperanza a los africanos antes del entretiempo. Sin embargo, cualquier ilusión tunecina se desvaneció en la segunda mitad.

Suecia salió decidida a liquidar el compromiso y encontró el tercer tanto a los 59 minutos. Un error grave en la salida de Túnez fue aprovechado por Viktor Gyökeres, la figura del Arsenal no perdonó frente al arco y amplió la diferencia con el 3-1.

A partir de ese momento, el encuentro quedó bajo absoluto control sueco. Mientras Túnez intentaba reaccionar sin demasiadas ideas, los escandinavos manejaron la pelota con paciencia y esperaron el momento adecuado para volver a golpear. Al minuto 84, Mattias Svanberg aprovechó un balón suelto dentro del área para marcar el cuarto tanto.

Con un rival ya resignado y espacios por todas partes, Suecia cerró la goleada en el tiempo añadido. En una gran combinación colectiva, Yasin Ayari apareció nuevamente para definir con categoría junto al poste izquierdo y sellar el definitivo 5-1 al minuto 90+6.

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