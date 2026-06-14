Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial 2026

El Mundial ya vive su cuarto día y, luego de los partidos disputados el pasado sábado 13 de junio, quedó definida la primera fecha de tres grupos, correspondientes a las zonas B, C y D, que ya comienzan a perfilar el futuro de estos sectores en la justa mundialista.

En el Grupo B, Catar y Suiza igualaron 1-1, un resultado que deja a todos los integrantes de la zona empatados con un punto tras la primera jornada. Por su parte, el Grupo C vivió el debut de Brasil, que no pasó del empate 1-1 frente a Marruecos. En esa misma zona, Escocia sufrió, pero consiguió una victoria clave por 1-0 ante Haití, asumiendo así el liderato en solitario de su sector con tres unidades.

La gran sorpresa de la jornada ocurrió en el Grupo D, donde Australia rompió todos los pronósticos al derrotar 2-0 a Turquía. De esta manera, el conjunto australiano se instaló en la cima de su zona junto a Estados Unidos, ambos con tres puntos, dejando a turcos y paraguayos en el fondo de la clasificación sin unidades en un arranque mundialista bastante competitivo.

En cuanto al Grupo E, Alemania y Curazao, selecciones que comparten zona con Ecuador y Costa de Marfil, ya disputaron el primer encuentro. Los europeos fueron arrolladores y propinaron una contundente goleada a los isleños, que cayeron por 7-1 en el cierre de la jornada.



Hora y canal para ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador

Costa de Marfil y Ecuador disputarán el segundo encuentro del Grupo E desde las 6:00 de la tarde y se podrá seguir EN VIVO a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También estará disponible por DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium y DAZN.

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Cuándo vuelven a jugar Costa de Marfil y Ecuador

Luego de este compromiso, Costa de Marfil se enfrentará a Alemania el próximo sábado 20 de junio desde las 3:00 de la tarde y a Curazao el jueves 25 de junio, a la misma hora.

Mientras tanto, Ecuador jugará el 20 de junio frente a Curazao desde las 7:00 de la noche y cerrará la fase de grupos ante Alemania el jueves 25 de junio a las 3:00 de la tarde.

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Así va la tabla del Grupo E