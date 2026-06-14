Alemania superó a Brasil y se convirtió en la selección con más goles en los mundiales

Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con un 7-1 contra la debutante Curazao, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador.



"Simplemente demasiado fuerte"

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, afirmó este domingo que Alemania "fue simplemente demasiado fuerte", tras la derrota 1-7 sufrida en Houston en el estreno mundialista de su selección.

Alemania goleó en Brasil y USA 7-1 AFP

"Fueron simplemente demasiado fuertes. Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros", dijo Advocaat en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium.

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El técnico holandés, el más veterano de siempre en dirigir un partido de la Copa del Mundo (78 años), reconoció que le emocionó el apoyo de la afición de Curazao pese a la derrota.

"Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente", aseguró.