¿Cuáles son las mayores goleadas de la historia de los Mundiales? Alemania protagoniza tres de ellas

Alemania debutó ante Curazao en un partido que fue de todo menos parejo. Los alemanes fueron arrolladores desde el comienzo y, al minuto 6 del encuentro, ya marcaban el primero de una jornada que concluyó con un contundente 7-1.

Aunque el rápido empate de Curazao parecía indicar que el duelo se le complicaría más de lo esperado a los europeos, lo cierto es que Alemania terminó exhibiendo varias debilidades de la defensa isleña. De ese modo, la goleada llevó a recordar el histórico 7-1 que la 'Die Mannschaft' le propinó a Brasil en el Mundial de Brasil 2014, resultado que fue denominado como el Mineirazo y que impulsó a los alemanes hacia la final ante Argentina y, posteriormente, al título del torneo.

Alemani golea a Curazao AFP

¿Cuál es la goleada más abultada en un Mundial?

Ante esta nueva goleada por 7-1, surge la duda sobre cuáles han sido las victorias más amplias en la historia de los Mundiales. Y es que, tras casi 100 años de historia de las Copas del Mundo, las mayores goleadas se registraron durante el siglo pasado:

Hungría 10 - 1 El Salvador (1982): es un partido con doble récord. No solo representa la mayor diferencia de goles (+9), sino que es la única ocasión en la que una selección ha marcado 10 goles en un mismo encuentro mundialista. El húngaro László Kiss ingresó desde el banco y anotó un triplete en apenas siete minutos, el más rápido de la historia del torneo.

es un partido con doble récord. No solo representa la mayor diferencia de goles (+9), sino que es la única ocasión en la que una selección ha marcado 10 goles en un mismo encuentro mundialista. El húngaro László Kiss ingresó desde el banco y anotó un triplete en apenas siete minutos, el más rápido de la historia del torneo. Hungría 9 - 0 Corea del Sur (1954): los "Magníficos Magiares" de Ferenc Puskás destrozaron a un combinado asiático que debutaba en el torneo tras un viaje extenuante. La superioridad técnica de los húngaros fue evidente de principio a fin y quedó reflejada en el triplete de Sándor Kocsis.

los "Magníficos Magiares" de Ferenc Puskás destrozaron a un combinado asiático que debutaba en el torneo tras un viaje extenuante. La superioridad técnica de los húngaros fue evidente de principio a fin y quedó reflejada en el triplete de Sándor Kocsis. Yugoslavia 9 - 0 Zaire (1974): marcado por los problemas internos de los africanos, quienes descubrieron antes del partido que sus dirigentes les habían robado los viáticos, el encuentro fue un monólogo europeo. Yugoslavia aprovechó el caos mental y táctico de Zaire para irse al descanso con un 6-0 y firmar la peor goleada sufrida por una selección africana.

marcado por los problemas internos de los africanos, quienes descubrieron antes del partido que sus dirigentes les habían robado los viáticos, el encuentro fue un monólogo europeo. Yugoslavia aprovechó el caos mental y táctico de Zaire para irse al descanso con un 6-0 y firmar la peor goleada sufrida por una selección africana. Suecia 8 - 0 Cuba (1938): Cuba llegó exhausta tras disputar un desempate frente a Rumania, mientras que Suecia debutaba descansada debido a que su rival original, Austria, había sido anexada por la Alemania nazi. En un terreno convertido en un lodazal por la lluvia, el físico de los suecos terminó imponiéndose.

Cuba llegó exhausta tras disputar un desempate frente a Rumania, mientras que Suecia debutaba descansada debido a que su rival original, Austria, había sido anexada por la Alemania nazi. En un terreno convertido en un lodazal por la lluvia, el físico de los suecos terminó imponiéndose. Uruguay 8 - 0 Bolivia (1950): debido a la retirada de varios países, el grupo quedó reducido a un único partido directo por la clasificación. La Celeste no tuvo contemplaciones y firmó una actuación que sirvió como antesala del histórico Maracanazo.

debido a la retirada de varios países, el grupo quedó reducido a un único partido directo por la clasificación. La Celeste no tuvo contemplaciones y firmó una actuación que sirvió como antesala del histórico Maracanazo. Alemania 8 - 0 Arabia Saudita (2002): En el debut de ambas selecciones en Sapporo, el conjunto teutón pasó por encima de los asiáticos con una exhibición de juego aéreo destructivo. Fue la noche en que un joven Miroslav Klose se presentó al mundo anotando un hat-trick (todos de cabeza).

Otras goleadas históricas que dejó la Copa del Mundo

Menciones honoríficas. Así como ocurrió con Brasil en 2014, existen otras goleadas que han quedado marcadas en la memoria de los aficionados. Aunque el fútbol moderno es más físico y defensivo, y las diferencias suelen ser menores, todavía aparecen noches difíciles de olvidar:

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