Brasil vs. Marruecos EN VIVO: online y gratis el Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó el jueves 11 de junio con el debut del anfitrión, México, que se impuso 2-0 ante Sudáfrica. Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron gran contundencia; Julián Quiñones anotó el primer gol del torneo y Raúl Jiménez selló la victoria definitiva. En el otro encuentro de esa primera jornada, la Corea del Sur de Son Heung-min logró vencer 2-1 a Chequia gracias a un gol en los minutos finales.

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, fue el turno de las sedes de Canadá y Estados Unidos. Los canadienses protagonizaron un partido sumamente parejo ante Bosnia y Herzegovina, el cual terminó en un empate 1-1. Por su parte, la selección estadounidense cerró la jornada con una contundente goleada por 4-1 sobre Paraguay.

El conjunto liderado por Mauricio Pochettino fue ampliamente superior desde el inicio, beneficiado por un autogol paraguayo apenas al minuto 7. A partir de ahí, el desequilibrio de Christian Pulisic fue clave para mantener el control, mientras que Folarin Balogun se convirtió en la figura del encuentro al anotar un doblete que consolidó el debut perfecto de Estados Unidos ante una escuadra sudamericana que no logró consolidarse.

Brasil Vs Marruecos: hora y canal para ver el Mundial 2026

Este sábado 13 de junio se disputa la tercera jornada del Mundial, por lo que Brasil enfrenta un duelo complejo ante Marruecos para abrir la primera fecha del Grupo C, zona que comparten con Haití y Escocia, selecciones que también se enfrentarán este sábado pero a las 8:00 p.m.

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