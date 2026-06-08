'Scooby-Doo' tendrá su versión live action: así luce el famoso perro y su serie

Netflix compartió este día un contenido especial para redes sociales con el que invitó al público a conocer la nueva versión del icónico gran danés. El adelanto ofrece una primera mirada al enfoque que tendrá el personaje dentro de la historia, generando expectativa entre los seguidores de Mystery Inc. y una nueva generación de espectadores.

La serie, titulada 'Scooby-Doo: El origen', tiene previsto su estreno mundial en Netflix durante 2027 y promete reinventar los elementos clásicos de la franquicia con una narrativa contemporánea enfocada en los orígenes del famoso grupo de jóvenes investigadores.

Una nueva historia para Mystery Inc.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la producción será una readaptación moderna del icónico grupo de amigos que viaja resolviendo misterios junto a un perro muy especial.

La historia se desarrollará durante el último verano en un campamento, cuando los adolescentes Shaggy Rogers y Daphne Blake se ven involucrados en un misterioso caso sobrenatural relacionado con un cachorro perdido de raza gran danés. El incidente desencadenará una serie de acontecimientos que los llevará a unir fuerzas con Vilma (Velma) Dinkley, una joven científica pragmática, y Fred Jones, el recién llegado al pueblo.



Juntos intentarán descifrar un inquietante misterio que, según la descripción oficial, amenaza con revelar secretos ocultos de todos los involucrados.