Elecciones en el Atlántico: 4.600 uniformados cuidarán la jornada del domingo

La Comisión de Coordinación y Seguimiento Electoral integrada por autoridades civiles, militares, policiales, organismos de control, la Registraduría Nacional y representantes de los partidos políticos, en un consejo de seguridad ultimaron detalles para la jornada democrática de segunda vuelta presidencial que se vivirá el próximo domingo.

En esa línea se definió el despliegue de más de 4.600 uniformados para garantizar la seguridad durante las elecciones. De ellos, más de 3.400 estarán distribuidos en Barranquilla y los municipios del Área Metropolitana, mientras que cerca de 1.200 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en 18 municipios del Atlántico.

El gobernador Eduardo Verano destacó la presencia y cohesión institucional que buscan mantener durante la jornada electoral, para entregar los resultados lo más pronto posible.

“Trabajamos de manera articulada con las autoridades para proteger la democracia y el derecho al voto en cada rincón del departamento. Vamos a acompañar este proceso hasta el último minuto de la jornada y durante las etapas posteriores del escrutinio y preconteo para brindar tranquilidad a todos los atlanticenses”, indicó.



Por su parte, el consejero para la Convivencia Ciudadana del Atlántico, Manuel Díaz, explicó que el departamento mantiene un seguimiento permanente a cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones.

“Hemos fortalecido los mecanismos de coordinación entre las instituciones y activado todos los protocolos de seguimiento y respuesta. El mensaje para la ciudadanía es de confianza: existen todas las garantías para que los atlanticenses participen libremente en esta jornada democrática”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acudir de forma masiva a las urnas este 21 de junio y reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad del proceso.