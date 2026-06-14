Arrancó el Mundial 2026: Sala de Prensa Blu, 14 de mayo de 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 14 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:



Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC , explica el riesgo de un racionamiento de energía para 2027 y la crisis financiera del sector eléctrico ante el fenómeno del Niño.

, explica el riesgo de un racionamiento de energía para 2027 y la crisis financiera del sector eléctrico ante el fenómeno del Niño. El analista Augusto Reyes analiza las estrategias digitales y emocionales de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a ocho días de las elecciones.

analiza las estrategias digitales y emocionales de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a ocho días de las elecciones. El comentarista deportivo Juanjo evalúa el desarrollo del Mundial de fútbol, las nuevas reglas de la FIFA y las posibilidades de selecciones como Argentina, Brasil y Colombia.

Adicionalmente, el podcast incluye un informe detallado de Andreina sobre la ola de disturbios y ataques xenófobos en Irlanda del Norte tras una agresión violenta en Belfast,,.

Escucha el programa completo aquí