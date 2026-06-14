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Arrancó el Mundial 2026: Sala de Prensa Blu, 14 de mayo de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 14 de mayo de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 14 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:

  • Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, explica el riesgo de un racionamiento de energía para 2027 y la crisis financiera del sector eléctrico ante el fenómeno del Niño.
  • El analista Augusto Reyes analiza las estrategias digitales y emocionales de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a ocho días de las elecciones.
  • El comentarista deportivo Juanjo evalúa el desarrollo del Mundial de fútbol, las nuevas reglas de la FIFA y las posibilidades de selecciones como Argentina, Brasil y Colombia.

Adicionalmente, el podcast incluye un informe detallado de Andreina sobre la ola de disturbios y ataques xenófobos en Irlanda del Norte tras una agresión violenta en Belfast,,.

Escucha el programa completo aquí

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