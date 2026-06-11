Muere reconocida actriz y presentadora tras diagnóstico de grave enfermedad: esto se sabe

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida conductora de televisión, actriz y cantante que marcó toda una época en la pantalla chica durante la década de los años ochenta.

La noticia, difundida inicialmente a través de redes sociales, generó una fuerte reacción entre seguidores y colegas, quienes lamentaron la partida de una figura que dejó huella en la industria audiovisual.

Se trata de la presentadora italiana Patrizia Caselli, quien murió el pasado 9 de junio a los 66 años de edad, dejando un importante legado en la televisión de su país. Su carrera la consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica en Italia, donde logró destacarse tanto por su carisma como por su versatilidad frente a las cámaras.

Muere Patrizia Caselli. Foto: Redes sociales

A lo largo de su trayectoria profesional, Caselli participó en diferentes formatos televisivos y también exploró su faceta como actriz y cantante. Su nombre estuvo ligado a importantes cadenas como Telealtomilanese, Antenna 3 Lombardy y la reconocida Rai, donde hizo parte de producciones y programas que la llevaron a ganarse el cariño del público en los años dorados de la televisión italiana.



Sin embargo, su vida dio un giro importante en los últimos años luego de enfrentar un complejo diagnóstico de salud. En 2024, la artista reveló públicamente que padecía cáncer de pulmón en etapa tres, una enfermedad que la obligó a alejarse progresivamente de la vida pública y de los escenarios donde había construido gran parte de su carrera.

Tras conocer la noticia, la actriz fue sometida a una cirugía en la que se le retiró una parte del pulmón afectado, y posteriormente inició tratamientos de quimioterapia con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad. Desde entonces, su estado de salud se mantuvo en reserva, aunque con señales de preocupación entre sus seguidores.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento, aunque versiones de medios internacionales señalan que estaría relacionada con las complicaciones derivadas del cáncer que le fue diagnosticado hace un par de años.

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Su muerte ha generado múltiples mensajes de condolencia en redes sociales, donde seguidores y colegas han recordado su talento, su presencia en la televisión y el impacto que tuvo en una generación que creció viéndola en pantalla. Su legado permanece como el de una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento italiano de los años ochenta.