Así fue la presentación de J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial 2026

Arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero la antesala tuvo representación colombiana en el show de inauguración en el estadio Azteca. Nuevamente la música fue protagonista cono la barranquillera Shakira a la cabeza, acompañada de J Balvin y Ryan Castro, también colombianos, además de otros artistas latinos.

El paisa entró a la acción luego de Danny Ocean con "Qué Calor", uno de sus sencillos más famosos y, luego, entró en acción Ryan Castro para interpretar a su lado "Una a la vez", la canción protagonista del último álbum de los dos, Omerta, para cerrar con "I Like It", el sencillo que lanzó hace años con Cardy B y Bad Bunny.

La presentación de estos dos colombianos reafirmó la importancia de la industria colombiana en el mundo, además del importante crecimiento que ha tenido el 'Cantante del Guetto' en los últimos meses hasta llegar a un escenario como este, que, sin duda, le dará un antes y un después a su carrera como artista.

#MundialEnBlu @JBALVIN fue uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural del #Mundial2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Así fue la presentación del colombiano #JBalvin pic.twitter.com/gvQtR4mL5S — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 11, 2026

Es que el crecimiento del artista ha sido significativo con el paso de los meses, recopilando importantes premios y distinciones llegando a escenarios de suma importancia mundial, también gracias al apoyo que ha recibido de Balvin,



Por su parte, José no defrauda en su presentación con el sabor latino y su influencia en la industria a nivel mundial; de hecho, un año atrás estaba siendo parte del show del Mundial de Clubes, demostrando el gran respeto que tiene para participar en eventos de gran escala como este.

El show lo cerró Shakira, la reina de los mundiales, quien interpretó el sencillo "Dai Dai" para poner el toque final a la fiesta en el Azteca y así cerrar la inauguración de la Copa del Mundo en México, dando paso al inicio del duelo entre la selección local y Sudáfrica en el inicio de la competencia.