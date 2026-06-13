Murió reconocida chef y presentadora luego de que le pusieran una inyección en el cuello

El fallecimiento de una reconocida figura de la televisión y la gastronomía ha generado conmoción entre miles de seguidores que durante años la acompañaron a través de la pantalla. La noticia se conoció el pasado 10 de junio y rápidamente provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde televidentes, colegas y amigos expresaron mensajes de tristeza y reconocimiento por su trayectoria profesional.

Se trata de Sandra Díaz del Valle, chef y presentadora hondureña que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el programa matutino “Venga La Alegría Honduras”. La comunicadora murió a los 46 años, precisamente el mismo día en que celebraba un nuevo cumpleaños, una coincidencia que ha impactado a quienes seguían de cerca su carrera.

En medio de la consternación por su partida, también han surgido diferentes versiones sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Entre los comentarios que circulan en redes sociales, algunos usuarios han señalado que la chef habría presentado complicaciones luego de que le aplicaran una inyección en la nuca, algo que habría confirmado su esposo.

La noticia de la muerte fue confirmada por TV Azteca Honduras a través de sus plataformas digitales. Horas antes, la misma cadena había compartido una publicación felicitando a la presentadora por su cumpleaños número 46, sin imaginar que más tarde tendría que informar sobre su fallecimiento.



Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras conocerse la noticia fueron los mensajes que dejó en sus redes sociales durante sus últimas horas de actividad. En una publicación, la chef expresó su agradecimiento por la oportunidad de ejercer la profesión que más disfrutaba y por la confianza que tantas personas depositaron en su trabajo.

“Hoy me siento especialmente agradecida con Dios por permitirme trabajar con el don que me regaló, por cada oportunidad, por cada aprendizaje y por cada persona que confía en mi cocina”, escribió en una de sus últimas publicaciones.

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Más tarde compartió otro mensaje relacionado con su pasión por la enseñanza culinaria. Allí manifestó su entusiasmo por continuar impartiendo clases y transmitiendo sus conocimientos a nuevos estudiantes.

Además de su trabajo en televisión, Sandra Díaz del Valle desarrolló una importante labor como instructora independiente, ofreciendo cursos y talleres de cocina. Su cercanía con el público y su forma de enseñar la convirtieron en una de las chefs más apreciadas por la audiencia hondureña.

Mientras continúan las muestras de cariño y los homenajes en redes sociales, seguidores y compañeros permanecen atentos a cualquier información oficial que permita esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Por ahora, su legado permanece ligado a la gastronomía, la enseñanza y los años de trabajo que dedicó a compartir su conocimiento con miles de personas.