Influencer descubrió que su novio le fue infiel y lo expuso en televisión: "Trajo a otra mujer"

Un inesperado momento en plena televisión nacional argentina se volvió viral en redes sociales luego de que la influencer conocida como Marriah decidiera exponer en vivo una supuesta infidelidad de su pareja durante la cobertura de un evento.

Todo ocurrió en medio de una entrevista habitual, cuando la creadora de contenido fue abordada por una periodista. Sin embargo, lejos de responder la pregunta inicial, Marriah interrumpió la dinámica y lanzó una declaración que tomó por sorpresa al equipo de producción y a los televidentes.

“Vengo hace 6 horas buscando a mi novio porque sé que trajo a otra mujer”, dijo en vivo, dando inicio a un extenso relato en el que contó cómo descubrió lo que, según ella, era una infidelidad.

En su versión de los hechos, la influencer explicó que había retomado su relación con su expareja tras un tiempo separados, aunque aseguró que desde el principio volvieron a repetirse comportamientos que ya había vivido antes. “Desaparecía, no sabía si estaba vivo o muerto”, relató, describiendo una falta de comunicación constante que despertó sus sospechas.



Según contó posteriormente en su storytime, la situación escaló cuando decidió revisar las redes sociales de su pareja. Allí, afirma, encontró publicaciones de una mujer con la que él habría estado relacionado. Un detalle en una de las imágenes fue clave para ella: un brazo masculino con un tatuaje que aseguró reconocer.

“Yo me meto en su Instagram y la veo… esa mina no me gusta”, explicó, señalando que ese hallazgo la llevó a seguir investigando por su cuenta.

La influencer relató que, tras ese descubrimiento, intentó comunicarse repetidamente con su pareja, pero no obtuvo respuesta. Incluso aseguró que el celular habría sido apagado, lo que aumentó su frustración y la llevó a acercarse al lugar donde se encontraba.

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“Yo digo: no me queda otra que recurrir a esto”, contó, haciendo referencia al momento en que decidió hacer pública la situación.

Horas después, según su versión, su pareja la contactó para reclamarle por lo ocurrido en televisión. “Que cómo vas a hacer eso, qué vergüenza, qué va a pensar mi familia”, habría sido la reacción del hombre, de acuerdo con el relato de Marriah.

Sin embargo, la influencer insistió en que las explicaciones que recibió no la convencieron. “Me decía que era solo una amiga, pero hay fotos y situaciones que no cierran”, aseguró, agregando que incluso la familia de él habría tenido conocimiento de conflictos previos en la relación.

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El momento televisivo generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente. Mientras algunos usuarios apoyaron la decisión de exponer la situación en vivo, otros cuestionaron el escenario elegido para hacerlo.

“Me quedo con el que pelotudo este me vió por todos lados. Te vas a acordar de mí, yo creo que soy lo peor que le pasó a él en su vida. Todos los días me tiene que ver en algún lado”, dijo en el video publicado en su cuenta de TikTok.

Finalmente, la influencer aseguró que dio por terminada la relación y que ahora se enfocará en nuevos proyectos personales, entre ellos la grabación de una canción inspirada en lo ocurrido.