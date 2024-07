Angélica Lozano fue expulsada de Venezuela: "me deportan con total abuso del régimen"

Autoridades venezolanas expulsaron a la senadora Angélica Lozano quien iba a Caracas como acompañante de las elecciones presidenciales de este domingo.

A través de sus redes sociales, Lozano aseguró que una vez llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar funcionarios venezolanos no los dejaron ingresar y los deportaron.

"Maria Corinano puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela. Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos dijeron nada. Nos devuelven a 2 mujeres ecuatorianas y a 2 jovenes colombianos, violaron todos nuestros derechos", señaló la senadora.

En desarrollo...