Reconocida serie estrena su segunda temporada y lidera estrenos de Max en abril

Este abril será un mes de grandes producciones en las plataformas de streaming, en este caso para Max que contará con una línea de grande estrenos y uno en especial se destaca por ser de los más esperados en los últimos meses: la segunda temporada de 'The Last Of Us', que, finalmente, llega a la plataforma en este 2025.

El reconocido actor Pedro Pascal regresa para darle vida a 'Joel Miller' en este mundo post apocalíptico, inspirado en el videojuego de Sony de PlayStation. En la primera temporada los fans vivieron de cerca esta historia al mejor estilo del juego, pero, de seguir esta línea, esta nueva estará llena de momentos conmovedores. La segunda temporada llegará el 13 de abril a la plataforma.

"El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada", contaron desde Max.

'The Last Of Us' no es el único estreno en Max

Pese que este es el más llamativo en abril de 2025, no es el único que llega. De hecho, dos películas que fueron taquilleras en el mes de diciembre se unen como lo son 'Compañera Perfecta' y 'Paddington', las cuales cuentan historias que envuelven de principio a fin. o 'Kraven' del universo de 'Spiderman' de Sony.

The Last of Us. Foto: HBO

Lista de estrenos de Max en abril de 2025

Series



The Last of Us (T2) – 13 de abril

– 13 de abril Hacks (T4) – 10 de abril

– 10 de abril El Ensayo (T2) – 20 de abril

– 20 de abril Un Hombre Decente – 25 de abril (serie de 6 episodios)

– 25 de abril (serie de 6 episodios) La Chica Que Limpia (T4) – 3 de abril

Docuseries



La Familia Baldwin – 2 de abril

Películas



Compañera Perfecta – 18 de abril

– 18 de abril Paddington: Aventura en la Selva – 4 de abril

– 4 de abril Kraven: El Cazador – 25 de abril

– 25 de abril La Herencia – 18 de abril

– 18 de abril Los Colonos – 4 de abril

Producciones Originales Latinoamericanas



Operación Frontera: Brasil (T3) – 12 de abril

Novelas