Confirman fecha de estreno de segunda temporada de 'The Last of Us': en unas semanas

Los fanáticos de ‘The Last of Us’ ya pueden marcar sus calendarios. Después de una espera de dos años, la segunda temporada de la popular serie de HBO finalmente tiene fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'The Last of Us'?

La plataforma de streaming anunció que la nueva entrega llegará el próximo 13 de abril, lo que ha desatado una ola de emoción entre sus seguidores en redes sociales.

‘The Last of Us’, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, fue un éxito rotundo en su primera temporada. Basada en el aclamado videojuego de PlayStation, la serie narra la travesía de Joel y Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico. En medio de un mundo devastado por una peligrosa infección fúngica, los protagonistas enfrentan no solo a feroces criaturas, sino también a otros sobrevivientes que harán lo que sea necesario por sobrevivir.

Una segunda temporada más intensa

La nueva temporada seguirá los eventos del videojuego ‘The Last of Us: Part II’, ambientada cinco años después de la primera entrega. Los fanáticos pueden esperar una narrativa aún más oscura y emocional, con nuevos retos para Joel y Ellie mientras se enfrentan a peligros más grandes y la amenaza constante de los infectados.

'The Last of Us' estrena teaser de su segunda temporada // Foto: Max Latinoamérica

Además, la serie contará con un elenco renovado que promete dar mayor profundidad a la historia. Entre las nuevas incorporaciones destacan actores como Kaitlyn Dever (‘Booksmart’), Isabela Merced (‘Alien: Romulus’), Danny Ramirez (‘Captain America: Brave New World’) y Young Mazino (‘Beef’). Una de las sorpresas es la participación especial de Catherine O’Hara, aunque aún se desconoce el personaje que interpretará.

Éxito global y expectativa creciente

La primera temporada de ‘The Last of Us’ fue un fenómeno mundial. Su capítulo final, emitido en marzo de 2023, atrajo a 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según datos de Nielsen y Warner. En el ámbito internacional, la serie se convirtió en la producción más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina durante ese año.

Con la promesa de nuevas historias, personajes y una narrativa que sigue fielmente la esencia del videojuego, la expectativa por esta segunda temporada no podría ser mayor. El 13 de abril, los fanáticos podrán volver a sumergirse en el peligroso mundo de ‘The Last of Us’ y descubrir qué les depara a Joel y Ellie en su lucha por sobrevivir.