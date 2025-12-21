Con honores militares despiden a los siete soldados asesinados en atentado del ELN

Los siete soldados asesinados en el atentado del ELN en Aguachica eran jóvenes que, además de cumplir su misión, adelantaban su formación académica en el Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, donde validaban primaria y bachillerato en modalidad presencial y virtual.

Con un acto solemne y cargado de emotividad, la Segunda División del Ejército Nacional rindió honores militares a los siete soldados, adscritos a la Quinta Brigada, quienes perdieron la vida en un atentado terrorista atribuido al ELN en Aguachica, Cesar, mientras cumplían labores operacionales en el nororiente del país.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, señaló que el Ejército activó los protocolos de acompañamiento a las familias y que los cuerpos fueron trasladados a sus ciudades de origen con apoyo de la Aviación del Ejército. Asimismo, aseguró que continúan las operaciones militares para afectar de manera contundente a la estructura responsable del ataque.

La Segunda División del Ejército en Bucaramanga realizó una misa en homenaje a los soldados asesinados en Aguachica, tras el ataque armado perpetrado por el ELN. Seis de los siete militares serán entregados en las próximas horas a sus familias en sus ciudades de origen. pic.twitter.com/kEmd3KCab9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 21, 2025

Durante la ceremonia, familiares, compañeros de armas y mandos militares recordaron a los uniformados caídos, exaltados por la institución como “Héroes por Siempre”, y reiteraron el acompañamiento integral a sus familias.



Soldados asesinados

Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, oriundo de El Zulia, Norte de Santander, con 7 años de servicio.

oriundo de El Zulia, Norte de Santander, con 7 años de servicio. Mateo Pino Pulgarín, de Medellín, Antioquia, con 2 años de servicio.

de Medellín, Antioquia, con 2 años de servicio. Juan David Pérez Vides, de Sahagún, Córdoba, con 2 años de servicio.

de Sahagún, Córdoba, con 2 años de servicio. Kevin Andrés Méndez Torres, de Puerto Escondido, Córdoba, con 2 años de servicio.

de Puerto Escondido, Córdoba, con 2 años de servicio. Jhon Fredy Moreno Sierra , de San Benito Abad, Sucre, con 2 años de servicio.

, de San Benito Abad, Sucre, con 2 años de servicio. Jorge Mario Orozco Díaz, de Puerto Escondido, Córdoba, con 2 años de servicio.

de Puerto Escondido, Córdoba, con 2 años de servicio. Brandon Daniel Valderrama Martínez, oriundo de Bucaramanga, Santander, con apenas 4 meses de servicio.

El atentado fue perpetrado mediante el uso de drones y artefactos explosivos tipo cilindro contra la unidad militar ubicada en el sector de El Juncal, en Aguachica, ataque que dejó además varios soldados heridos y generó enfrentamientos en la zona.



Las autoridades reiteraron que las acciones ofensivas se mantendrán en la región, mientras el país rinde homenaje a los soldados caídos en cumplimiento del deber.