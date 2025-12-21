En vivo
Con honores militares despiden a los siete soldados asesinados en atentado del ELN

Mediante un acto solemne, la Segunda División del Ejército despidió a los siete soldados del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte que perdieron la vida en un ataque del ELN en Aguachica, Cesar.

Ejército despidió a los siete soldados asesinados en Aguachica, Cesar
Imagen del Ejército. Ejército despidió a los siete soldados asesinados en Aguachica, Cesar.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

