Dan detalles de nueva temporada de 'The Last of Us'; estreno sería pronto

Los amantes de la series apocalípticas podrán celebrar por lo grande en este 2025, pues, a través de redes sociales, Max, famosa plataforma de streaming, confirmó que, finalmente, llegará la segunda temporada de 'The Las Of Us', que traerá nuevamente a Pedro Pascal como uno de los protagonistas de esta producción inspirada en un videojuego, que llegará en abril.

"Cinco años después de su peligroso viaje a través de unos Estados Unidos pospandemia, Ellie y Joel logran establecerse en Jackson, Wyoming. Vivir entre una próspera comunidad de sobrevivientes les ha concedido paz y estabilidad, a pesar de la amenaza constante de los infectados y de otros sobrevivientes más desesperados", indica la reseña de PlayStation, de la cual se ve inspirada esta nueva temporada, por lo cual desde ese texto las personas pueden darse una idea de lo que podrán ver.

El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada.

En su primer tráiler, se ve que esta nueva temporada de 'The Last Of Us' traerá un mar de emociones. En poco tiempo se ve cómo varias emociones se transmiten entre los protagonistas, además que se nota que las cosas no van tan bien, y, ahora, se acercan nuevos peligros. De acuerdo con la parte dos del videojuego, esta segunda parte de la serie seguramente hará derramar algunas lágrimas entre los fans de esta popular saga, que, hasta ahora, ha sido un éxito en esta plataforma.

