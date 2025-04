Frase de Rafael Santos Borré que preocupa a hinchas de Atlético Nacional

Duelo difícil para Atlético Nacional en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Gandolfi enfrentarán a Internacional de Porto Alegre (Brasil) en su casa y buscarán los tres puntos, tarea que no será nada fácil y más porque el cuadro rojo llega con motivación tras una imponente victoria de 3 a 0 frente a Cruzeiro en el campeonato local.

Pero lo que preocupó fue el regreso goleador del colombiano Rafael Santos Borré, quien fue la figura de este partido en el campeonato brasileño. El barranquillero ha sido pieza clave para Roger Machado, DT del club, quien depositará en él su confianza para recibir a Atlético Nacional, que, además, dejó una frase que preocupó a los hinchas verdolagas: “Uno como atacante siempre necesita del gol, es importante volver a marcar, es algo muy lindo. Después de la lesión me ha costado un poco tomar el ritmo, adaptarme un poco al equipo, pero de a poco me voy a sintiendo bien, me voy sintiendo cómodo y espero estar lo mejor posible para ayudar al equipo".

Rafael Santos Borré en Internacional // Foto: X @SCInternacional

Con esta frase, la preocupación creció, pues el instinto goleador del '9' colombiano estaría de regreso lo cual haría aún más difícil el partido en Copa Libertadores para hombres de Javier Gandolfi. Posiblemente será William Tesillo el encargado de neutralizar a Rafael Santos Borré en este partido continental.

“Eso es bueno, lo he dicho y lo dije en su momento, cuando las cosas no estaban bien, vamos a necesitar de todos, que todos estemos metidos, que todos estén concentrados", añadió Borré, recordando el gran plantel que tiene Roger Machado. Esto después de la contundente victoria frente a Cruzeiro.

Publicidad

El duelo entre Internacional y Atlético Nacional será el 10 de abril a las 7:30 de la noche (hora colombiana) y contará con la transmisión de Blu Radio, a través de su canal de YouTube.