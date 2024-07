“No más mentiras” Gobierno pide al ELN ser sincero si quiere mantener o no el diálogo

La delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN, emitió un comunicado en el que le solicitan a los delegados de la guerrilla que ratifiquen su posición de voluntad en las conversaciones de paz.

En la carta afirman que desde el Gobierno insisten que han solicitado, en repetidas ocasiones, sentarse junto con los delgados de la guerrilla para resolver de manera bilateral y constructiva los inconvenientes del proceso de paz

“Lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta, las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante ‘Antonio García’. No es cierto que el Acuerdo 28 no haya sido firmado por la totalidad de la Delegación del Gobierno nacional, o sostener que no existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde”, afirma la misiva de la delegación del Gobierno.

Por otro lado, insisten en que la guerrilla debe ser transparente y responder al país y a la comunidad internacional si existe una voluntad para tramitar o no el proceso de paz, así como lo dispone el acuerdo 28 que se basa en un camino para la transformación social, o si por el contrario, concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar.

Cierran la carta dejando una pregunta abierta sobre la necesidad de descongelar los trabajos en las mesas de diálogos y dejando en claro que aún se espera una respuesta para renovar el cese al fuego.