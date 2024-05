Luly Bossa revela proyectos en memoria de su hijo Ángelo: un documental en la mira

La reconocida actriz Luly Bossa ha compartido detalles sobre sus próximos proyectos en memoria de su hijo Ángelo, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 9 de marzo de 2024 tras una larga lucha contra la distrofia muscular.

Dos meses después de esta trágica pérdida, Bossa se manifestó en redes sociales para revelar los trabajos en los que espera embarcarse en honor a su hijo. Durante una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó sobre algún propósito que ella considerara necesario cumplir.

"Estoy trabajando en una ley, una fundación, por Ángelo. Por un lado, un documental y los proyectos que están por venir para hacer realidad los sueños que compartía con mi hijo", compartió Bossa en la plataforma.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta para que sus seguidores puedan apoyar estos planes, la actriz aseguró que mantendrá informados a todos para que puedan conocer más sobre la vida y los sueños del joven.

Publicidad

Luly Bossa revela detalles de la muerte de su hijo Ángelo

La actriz Luly Bossa compartió con cientos de seguidores en un live de Instagram días después de la pérdida de su hijo, donde recordó momentos y anécdotas de su vida. Durante el emotivo encuentro virtual, reveló que Ángelo había expresado varios deseos, incluyendo el deseo de ser cremado para evitar que "los gusanos" lo devoraran.

A pesar de la incansable lucha contra la enfermedad, Bossa reconoció que su hijo estaba exhausto y que incluso bromeó con la enfermera que lo cuidaba el día anterior a su fallecimiento. Sin embargo, la tragedia golpeó inesperadamente cuando Ángelo sufrió una crisis respiratoria, dejando a la actriz y a su entorno desesperados por encontrar ayuda médica.

Publicidad

"Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Tuve que llamar a la Superintendencia de Salud y a una vecina cuyo hijo es médico, pero nadie respondió", relató Luly Bossa.