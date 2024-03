Luly Bossa revela cómo murió su hijo Ángelo: "se fue de repente"

En un impactante video que estremecido a los colombianos, la actriz Luly Bossa contó que su hijo Ángelo dejó este mundo de manera repentina en la mañana del sábado, 9 de marzo de 2024.

"Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", expresó la actriz visiblemente afectada.

Este domingo, un poco más calmada pero visiblemente conmovida ya que estaba en la velación del joven, Luly Bossa compartió un video a través de sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por el respaldo en este difícil momento y revelando detalles sobre la inesperada partida de Ángelo.

"Quiero darles las gracias, quiero decirles desde el fondo de mi corazón, que yo sé que Ángelo está feliz, porque esto lo planeó él", contó.

"Él estaba bien": Luly Bossa

La actriz contó que todo ocurrió muy de repente, asegura que él estaba bien y que le dijo a la enfermera: "Ya vengo", y fue cuando se atragantó con una flema y se fue. "Pero quiero hablar con ustedes, quiero decírselo", compartió Luly Bossa.

La inesperada muerte de Ángelo ha generado un profundo impacto en sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y condolencias a la reconocida actriz en este difícil momento.

La comunidad artística también se une en solidaridad ante esta trágica pérdida, mientras Luly Bossa busca compartir la historia detrás de la partida de su amado hijo con aquellos que la han acompañado en su carrera y en su vida personal.