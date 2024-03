Álvaro Uribe se pronuncia por muerte del hijo de Luly Bossa: esto dijo el expresidente

Este sábado, 9 de marzo, tras conocerse la muerte de uno de los hijos deLuly Bossa, varios personajes, desde diferentes sectores, se pronunciaron por el fallecimiento de Ángelo.

Uno de los mensajes más destacados fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta de X se pronunció por el fallecimiento de Ángelo: “Acompañamos de todo corazón a Lully Bossa por el fallecimiento de Ángelo”, fueron las palabras del expresidente.

Foto: X @AlvaroUribeVel

Por otro lado, la actriz en sus redes recordó la última carta escrita por su hijo Ángelo. En esta el joven escribió: “Feliz Día de la Mujer. Eres mi ángel guardián y mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita.”, recordó Lully en un video visiblemente afectada. Por lo que muchos hablan de lo que sería su despedida.

Así Luly Bossa dio a conocer la muerte de su hijo, Ángelo

La comunidad artística y sus seguidores están de luto tras el fallecimiento de Ángelo, hijo de la destacada actriz Luly Bossa, el 9 de marzo de 2024. Durante años, Ángelo luchó valientemente contra una enfermedad muscular degenerativa, una batalla que él y su madre enfrentaron con determinación y amor incondicional. La noticia de su muerte ha conmocionado a todos aquellos que seguían de cerca su lucha y la incansable labor de su madre por brindarle una calidad de vida digna hasta el último momento.

La pérdida repentina de Ángelo ha sumido a Luly Bossa en una profunda tristeza, como ella misma lo expresó en un emotivo video: "Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda". Estas palabras reflejan no solo el dolor de una madre ante la pérdida irremediable de su hijo sino también las dificultades económicas a las que se enfrenta ahora para llevar a cabo un funeral digno.

La dolorosa pérdida de Bossa conmocionó a seguidores y allegados, especialmente al conocerse que la familia no cuenta con los recursos económicos para enfrentar los gastos funerarios del joven.

Por eso, varios de los amigos de Luly Bossa y reconocidas figuras a nivel nacional como: Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Valerie Domínguez, Tommy Vásquez y Cristina Campuzano inundaron las plataformas digitales para pedir la colaboración para la actriz y así darle un funeral digno a Ángelo. La artista después de sus publicaciones no se volvió a pronunciar.