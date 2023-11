No activar

La importancia de que los padres tengan una vida digna, no sólo desde lo físico sino desde el amor Decidir con la vida en abstracto es fácil, pero cuando se ve en lo particular saltan las complejidades. Definitivamente tenemos que prepararnos, en todas las dimensiones, para la vejez y generar los contextos que nos permitan ser lo más autónomos posibles. No creo que se deba pensar en los hijos como quienes tienen que cargar con nosotros, eso tiene algo de egoísmo.