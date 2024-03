Luly Bossa y la desgarradora despedida a su hijo Ángelo: “Se me fue mi angelito”

La comunidad artística y sus seguidores están de luto tras el fallecimiento de Ángelo, hijo de la destacada actriz Luly Bossa, el 9 de marzo de 2024. Durante años, Ángelo luchó valientemente contra una enfermedad muscular degenerativa, una batalla que él y su madre enfrentaron con determinación y amor incondicional. La noticia de su muerte ha conmocionado a todos aquellos que seguían de cerca su lucha y la incansable labor de su madre por brindarle una calidad de vida digna hasta el último momento.

La pérdida repentina de Ángelo ha sumido a Luly Bossa en una profunda tristeza, como ella misma lo expresó en un emotivo video: "Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda". Estas palabras reflejan no solo el dolor de una madre ante la pérdida irremediable de su hijo sino también las dificultades económicas a las que se enfrenta ahora para llevar a cabo un funeral digno.

Luly Bossa y su hijo Ángelo Bossa Foto: Ig @lulybossa

¿Qué dijo Luly Bossa sobre Ángelo?

El mismo día de su fallecimiento, horas antes de comunicar la triste noticia, Luly Bossa había compartido un video en el que solicitaba a sus seguidores oraciones por su hijo.

"Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda", reveló en medio de una profunda congoja. Incluso, durante la grabación, se pudo escuchar a otra mujer en el fondo llamando a Ángelo, destacando la urgencia y la desesperación del momento. Lamentablemente, una hora y media después, la actriz confirmaba el desenlace fatal.

El mensaje de Luly Bossa ha desatado una ola de apoyo y condolencias en el ámbito artístico y entre el público en general, quienes han acompañado a la familia durante los difíciles momentos que siguieron al diagnóstico de la enfermedad de Ángelo. Su historia ha sido un testimonio de la lucha, la resiliencia y el amor incondicional de una madre por su hijo, lo que ha generado una profunda empatía y solidaridad de parte de la comunidad.

Luly Bossa y su hijo Ángelo Bossa Foto: Ig @lulybossa

Luly Bossa pide ayuda para gastos funerarios de su hijo

La petición de oraciones y asistencia para los servicios funerarios de Ángelo por parte de su madre resalta la vulnerabilidad a la que incluso las figuras públicas pueden enfrentarse en momentos de tragedia personal. La sinceridad y la vulnerabilidad mostradas por Luly Bossa en su llamado a la solidaridad han tocado los corazones de muchos, reflejando el impacto que su hijo y su historia han tenido en el colectivo social.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Ángelo, hijo de Luly Bossa?

Ángelo, durante años, sufrió distrofia muscular, una lucha que él y su madre enfrentaron con determinación y amor incondicional. Aunque la actriz no especificó la variante exacta de la enfermedad que afectaba a su hijo, se mencionan varios tipos de distrofia muscular que podrían haber sido la causa.

Entre las distrofias musculares más comunes se encuentran la distrofia muscular de Duchenne, que afecta principalmente a niños y suele manifestarse entre los 3 y 6 años de edad, y la distrofia muscular de Becker, una variante menos grave que suele comenzar en la adolescencia.