Blu Radio Luly Bossa
Luly Bossa
-
Luly Bossa confesó que le pegó a Carlos Vives por esta razón: "Me tocaba"
La actriz contó varias anécdotas que vivió con el samario y la estrecha relación que tenían ese momento cuando se daba la situación.
-
Luly Bossa revela proyectos en memoria de su hijo Ángelo: un documental en la mira
La actriz Luly Bossa se manifestó en redes sociales para revelar los trabajos en los que espera embarcarse en honor a su hijo.
-
Luly Bossa revela detalles de la muerte de su hijo Ángelo: “A veces volvía, tenía pulso"
Días después de su pérdida, la actriz reveló que Ángelo expresó varios deseos antes de su partida, incluyendo el deseo de ser cremado para evitar que "los gusanos" lo devoraran.
-
Luly Bossa recuerda a su hijo Ángelo con tierno video: “Siempre serás el amor de mi vida”
La actriz Luly Bossa conmovió por una triste noticia que sacudió las redes sociales el pasado sábado, 9 de marzo, cuando dio a conocer que su hijo Ángelo falleció.
-
¿Cuántos hijos tenía Luly Bossa?
La muerte de Ángelo, hijo de la reconocida actriz Luly Bossa, conmovió las redes sociales. El hecho dejó varios interrogantes y dudas sobre la vida de la famosa artista barranquillera. Aquí algunos detalles.
-
Luly Bossa revela cómo murió su hijo Ángelo: "Se fue de repente"
Ángelo, hijo de Luly Bossa, falleció este sábado 9 de marzo de 2024. A través de un video la actriz contó cómo fue que pasaron las cosas mientras estaba en la velación.
-
Álvaro Uribe se pronuncia por muerte del hijo de Luly Bossa: esto dijo el expresidente
En redes sociales varios personajes públicos se pronunciaron por la muerte de uno de los hijos de la actriz Luly Bossa, uno de los más destacados fue el del exmandatario nacional.
-
Luly Bossa contó cómo se habría despedido su hijo Ángelo: doloroso recuerdo
La dolorosa pérdida de Luly Bossa conmocionó a seguidores y allegados, especialmente al conocerse que la familia no cuenta con los medios económicos para enfrentar los gastos funerarios de su hijo, Ángelo.
-
¿Cuál es la enfermedad que padecía Ángelo, hijo de Luly Bossa?
Ángelo, hijo de Luly Bossa, falleció este 9 de marzo de 2024. "No se supone que los hijos se vayan antes que uno", dijo la actriz en medio de las lágrimas.
-
Luly Bossa y la desgarradora despedida a su hijo Ángelo: “Se me fue mi angelito”
La colombiana Luly Bossa publicó en sus redes sociales unos sentidos videos en los que despidió a su hijo Ángelo tras su muerte. La actriz pidió ayuda para cubrir los gastos funerarios.